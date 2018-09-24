إطلاق «وصل غيت» للتملك الحر في دبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت مجموعة وصل لإدارة الأصول، إحدى أكبر شركات إدارة وتطوير العقارات في دبي، إطلاقها رسميًا «وصل غيت» المشروع العمراني المتكامل للتملك الحر في جبل علي، والذي يقع على مقربة من شارع الشيخ زايد. وجاء إعلان الشركة في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه «وصل1»، أول مشروع كبير للتملك الحر تطرحه الشركة في قطاع دبي العقاري، في إطار مساعيها لدعم رؤية الحكومة لجعل دبي الوجهة السكنية الأفضل في العالم بحلول 2021. كما أعلنت الشركة أن مبيعات «ذا نوك»، الذي يمثل أول مبنيين في المشروع، ستبدأ في 8 أكتوبر. ويقع المبنيان ضمن «وصل غيت» بجانب طريق الشيخ زايد وبالقرب من محطة مترو الطاقة.

مساحة

وتبلغ مساحة أرض مشروع «وصل غيت» في جبل علي 1.23 مليون متر مربع، وسيوفر عند اكتماله 257 وحدة تاون هاوس و6,500 وحدة سكنية كما يضم مركزًا تجاريًا جديدًا يحمل اسم «فستيفال بلازا» من الفطيم، التي تعد واحدة من مجموعات الأعمال الأكثر تنوعًا وتطورًا في المنطقة، وسيستضيف ثاني متجر لعلامة «إيكيا» في دبي، ومتجر «أيس»، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية وهايبر ماركت يحمل مفهومًا جديدًا، ومن المقرر انتهاء أعمال تطوير هذا المركز بحلول الربع الأخير من العام المقبل 2019. وسيتم تعزيز «وصل غيت» بالعديد من مرافق الضيافة والترفيه، إضافة إلى ناد رياضي، ومدرسة تعتمد مناهج دولية للطلاب من الحضانة وحتى الصف الثاني عشر، وحديقة مركزية تربط الأحياء التجارية والسكنية داخل المشروع.

تطوير المحفظة

وقال هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: تم تصميم المشروع لتقديم عناصر مميزة إلى السوق، لأننا نهدف إلى توفير فرص أكثر تنوعًا لسكان دبي من خلال سعينا الدؤوب لتطوير محفظتنا العقارية وتوسعتها. وفضلاً عن ذلك، تسعى وصل دائمًا إلى ضمان المزيد من القيمة لعملائها، خاصة وأن كل واحد من مشاريعنا يحمل مواصفات متميزة، يتم من خلالها تقديم مفهوم جديد وخيار استثماري جذاب، وسبق لنا أن أكدنا هذا الالتزام في مشروع «وصل1»، وسيكون إطلاق المبيعات في «وصل غيت» استمرارًا لهذا النهج.

وسيكون «وصل غيت» من أكبر المشاريع الجديدة على شارع الشيخ زايد والقريبة من ابن بطوطة مول ومنطقة الجاردنز. ويتوقع له أن يكون مقصدًا رئيسيًا للعمل والسكن والترفيه والتسوق. وسيضم المشروع عددًا وافرًا من العلامات التجارية الرائدة وحديقة مركزية مترامية الأطراف، فضلاً عن العديد من الفنادق والمطاعم والمدارس والمرافق الثقافية المناسبة لتنظيم الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية والعديد من الأنشطة الأخرى التي ستوفر الأجواء الممتعة للمقيمين في المشروع وزواره.

موقع

ويمتاز «وصل غيت» بموقعه المثالي بعيدًا عن صخب المدينة، ما يجعل منه واحة من الهدوء التي تنتشر فيها المناظر الطبيعية الخلابة والطرق المناسبة للمشاة في بيئة حضرية راقية. وسيضم أيضًا العديد من المباني التي تمتاز بطابعها المعماري المميز، مع توافر المرافق التي تساعد المقيمين في الحصول على احتياجاتهم ضمن بيئة راقية ومريحة، بما في ذلك حمامات السباحة والصالات الرياضية والمراكز المجتمعية ومحال التسوق في الساحات المفتوحة التي تحيط بها الأشجار من كل جانب.