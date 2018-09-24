«آفاق الإسلامية للتمويل» تحصد جائزة أفضل محل تجاري في الخدمة 2017

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

حصدت «آفاق الإسلامية للتمويل» للعام الرابع على التوالي جائزة أفضل محل تجاري في الخدمة 2017 ضمن برنامج اقتصادية دبي للخدمة المتميزة فئة التميز في الأداء لمنافذ البيع بالتجزئة، وذلك لجهودها في تقديم أفضل الخدمات للعملاء خلال العام 2017، بالإضافة إلى التزامها بوثيقة أخلاقيات التعامل التي تضمن ثقة العملاء.

وسلم أمس سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي الجائزة إلى سيف الشحي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «آفاق الإسلامية للتمويل» وذلك لحصول الشركة على أفضل محل تجاري لمنافذ البيع بالتجزئة 2017 لفرع الشركة في البرشا مول ضمن الجوائز الممنوحة لقطاع الخدمات.

وعبر سيف الشحي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «آفاق الإسلامية للتمويل» عن سعادته البالغة بفوز الشركة بهذه الجائزة، مؤكداً أن اختيار اقتصادية دبي لشركة «آفاق الإسلامية للتمويل» من بين مجموعة واسعة من الشركات المتقدمة لنيل الجائزة، يعد تجسيداً لجهود الشركة الرائدة في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في تطبيق أعلى معايير الجودة ومواكبة استراتيجية الدولة في إسعاد المتعاملين.

برنامج

وأشار إلى أن برنامج دبي للخدمة المتميزة يتميز بمكانة مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث يعتبر البرنامج بمثابة أول خاتم لجودة الخدمة في المنطقة، إذ جرى إطلاق البرنامج في العام 2002 ليكون مكملاً لجائزة دبي للجودة وبرنامج دبي لتقدير الجودة. وقالت يسرا عبد الغفار باقي مدير إدارة الاتصال المؤسسي والسعادة في «آفاق الإسلامية للتمويل»: إن فوز «آفاق» بجائزة أفضل محل تجاري في الخدمة 2017 ضمن برنامج دبي للخدمة المتميزة فئة التميز في الأداء لمنافذ البيع بالتجزئة يعكس ثقافة الشركة وحرصها الدائم على نيل ثقة عملائها.