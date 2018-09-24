دبي من أجمل 10 مدن سياحية في العالم

المصدر: Ⅶدبي-أشرف رفيق

وضعت صحيفة "تلغراف" البريطانية مدينة دبي على قائمة أجمل 10 مدن سياحية في العالم. وقالت الصحيفة البريطانية عن دبي: إنها مدينة محبة للروائح الجميلة، حيث تتجذر الروائح في ثقافتها. وتشم رائحة مميزة ذكية في كل مكان تزوره فيها من الأسواق إلى الفنادق إلى الشواطئ. والى جانب الروائح، فان الثقافة والحضارة العربية تفوح رائحتها أيضاً في دبي، التي تحافظ عليها برغم انفتاحها على العالم وتبنيها لأكثر من 180 جنسية يعيشون فيها.

وذكرت الصحيفة أن زيارة مدينة دبي لا تنسى، خاصة أنها تقدم لك كل وسائل الترفيه والمتعة السياحية من شواطئ دافئة ورياضات مائية ومراكز تسوق عالمية تذهب إلى ما وراء فكرة التسوق، ومطاعم تقدم جميع الأطباق العالمية ورحلات سفاري في الصحراء وأسواق عربية تقليدية، بما فيها سوق الذهب.