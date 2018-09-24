«اقتصادية دبي» تكرّم 17 منفذ بيع تجزئة متميزاً

المصدر: Ⅶدبي- البيان

كرّم سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، 17 فائزاً في برنامج دبي للخدمة المتميزة، الذين تم اختيارهم من بين ما يزيد على 2000 عضو في البرنامج، ضمن فئة التميز في الأداء لمنافذ البيع بالتجزئة، وذلك لجهودهم ونوعية وجودة الخدمات المقدمة للعملاء خلال العام 2017، إضافة إلى التزامهم بوثيقة أخلاقيات التعامل التي تضمن ثقة العملاء.

وقال خالد القاسم، مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية: «تعمل إدارة تميز قطاع الأعمال في اقتصادية دبي بشكل مستمر على تطوير فئات برنامج دبي للخدمة المتميزة، الذي يعد جزءاً مهماً من جوائز التميز لقطاع الأعمال، حيث تم التعديل من 18 فئة إلى سبعة قطاعات رئيسية وهي مراكز التسوق، متاجر التجزئة المتخصصة، الأزياء، المتاجر الكبرى وبيع التجزئة العامة، الخدمات، الصحة واللياقة، والضيافة والترفيه، الأمر الذي يعزز التنافس بين المشاركين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية».

وأضاف في كلمته الافتتاحية لحفل التكريم: «شهد برنامج دبي للخدمة المتميزة عام 2017 نمواً إجمالياً في عدد الجهات والأعضاء المسجلين بـ 66%، حيث وصل عددهم 120 جهة مقارناً بــ72 عام 2016، ويشمل ذلك 193 علامة تجارية مسجلة، و1815 منفذاً تجارياً للبيع.

ويبلغ عدد المتاجر المشاركة في البرنامج منذ انطلاقه ما يزيد على ألفي عضو، في حين بلغ عدد المتسوقين السريين أكثر من 300 اختصاصي في هذا المجال، وبلغ عدد زياراتهم 3631 خلال عام 2017، كما تم تدريبهم على تقييم المحلات التجارية المشاركة في البرنامج بناء على توافر ثمانية عوامل رئيسية وهي: مظهر الفرع، الراحة والصحة والسلامة، السياسة والمعايير، كفاءة الموظفين، تقديم الخدمة، ملاحظات أمين الصندوق، مؤشر السعادة وأصحاب الهمم».

وأشار إلى أن إدارة تميز قطاع الأعمال في اقتصادية دبي تتعاون مع «سوق دبي المالي» في تقييم المشاركين في مبادرة «تقييم تميز الوسطاء» التابعة له، والتي تهدف إلى تصنيف شركات الوساطة على أساس مدى تميز خدماتها المقدمة للعملاء. ويعتمد نظام التقييم على رصد كل نقاط القوة والتميز وآفاق التطوير في مختلف قنوات التواصل بين شركات الوساطة وعملائها.

وتحرص اقتصادية دبي على نشر ثقافة إسعاد المتعاملين وتحقيق أفضل النتائج ودعم نموذج العمل الحكومي المتمحور حول السعادة والإيجابية.

وتدعو الجميع إلى تعزيز معايير الأعمال والخدمة المقدمة للزبائن، والتنافس الشريف في تقديم أفضل الممارسات، وذلك للاحتفاظ بالمكانة الذي تتمتع بها دبي وجهة مفضلة للتجارة ومزاولة الأعمال.

كما تدعو لانضمام أعداد متزايدة من المؤسسات والشركات إلى جوائز التميز لقطاع الأعمال.

قائمة الفائزين

شملت قائمة الفائزين كلاً من: نيسان، الشركة العربية للسيارات معرض ديرة؛ بنك دبي الإسلامي فرع المقر الرئيسي لطيران الإمارات؛ تيم هورتنز مركز جميرا؛ نيكاي بجانب لامسي بلازا؛ ذا بدروم من انتركويل فرع مردف سيتي سنتر؛ أسواق ند الحمر؛ جويل كورنر فرع دبي فستيفال سيتي مول؛ الإمارات للصرافة فرع عجمان المنامة؛ لامودا فرع دبي فستيفال سيتي مول؛ صيدلية أستر المجاز؛ سومو سوشي أند بنتو فرع القرهود؛ آفاق الإسلامية للتمويل فرع اقتصادية دبي في البرشاء مول؛ دناتا للسفريات فرع مركز ميركاتو للتسوق؛ لافي ان روز فرع ديرفيلدز مول ؛ سكتشرز فرع أبوظبي مارينا مول؛ تماريس فرع دبي فستيفال سيتي مول ؛ ومنطقة المغامرات فرع غاليريا مول.