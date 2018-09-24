حضور قوي لـ «دل تكنولوجيز» في أسبوع جيتكس للتقنية 2018

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أكدت شركة «دل تكنولوجيز» حرصها على تسجيل حضور قوي في أسبوع جيتكس للتقنية 2018. وتُعد «دل تكنولوجيز» إحدى أبرز الشركات في العديد من المجالات التي تشهد نمواً عالياً في سوق تقنية المعلومات، التي تُقدّر قيمتها بتريليوني دولار، وهي تتيح محفظة واسعة من المنتجات والخدمات وتضمّ فريق مبيعات ومركزاً للأبحاث والتطوير مختصاً بأربعة امتيازات عالمية تشمل الخوادم والتخزين والمحاكاة الافتراضية والحواسيب الشخصية.

وتضم شركات التقنية السبع المنضوية تحت مظلة «دل تكنولوجيز»، «دل» و«دل إي إم سي» و«بايفوتال» و«آر إس إيه» و«سيكيور ووركس» و«فيرتشو ستريم» و«في إم وير»، وتبلغ قيمتها 79.9 مليار دولار وتتمتع بأوسع محفظة من المنتجات التي تمتدّ لتشمل أطراف الأنظمة ومراكز البيانات وصولاً إلى السحابة، ما يجعلها واحدة من كبرى شركات التقنية في العالم.

إمكانيات النمو

وترى الشركة وجود إمكانيات هائلة في الأفق، بالنظر إلى سرعة التقدم الذي تحرزه الشركات في استعدادها لدخول الحقبة المقبلة من الشراكة والتفاعل بين البشر والآلات في الشرق الأوسط، معتبرة أن الوقت حاسم أمام الشركات للاضطلاع بمسؤولياتها والشروع في إحداث التحوّل في تقنية المعلومات وقوى العمل والأمن، كي تتمكن من لعب دورها في المستقبل، أو أن تتخلف وراء الركب. وستعرض «دل تكنولوجيز» في جيتكس هذا العام قدرة تقنياتها على تمكين الشركات والمؤسسات في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بأكملها وتعزيزها لدفع مسيرةالابتكار، وذلك إدراكاً منها للدور الذي يلعبه الحدث في وضع هذه المواضيع في مقدمة أجندة الحوار.

وقال محمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى «دل إي إم سي»، إن أحدث الأبحاث التي أجرتها «دل تكنولوجيز» أظهرت أن 27% فقط من الشركات الإقليمية تعتقد أنها تعمل على دمج التقنية الرقمية في جميع ما تقوم به، في حين لا يعرف نصفها تقريباً (45%) ما إذا كانت قادرة على المنافسة خلال العقد المقبل، أما الغالبية (68%) من الشركات فتكافح من أجل مواكبة وتيرة التغيير. ويُعدّ جيتكس الذي يحظى بقاعدة جماهيرية واعية ومتخصصة، فرصة مثالية للتعريف بمستجداتنا وخططنا للمستقبل القريب والبعيد، فيما يتعلق بالمنتجات والحلول والمبادرات والشراكات وغيرها.

طفرة ديموغرافية

ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 10 مليارات نسمة بحلول العام 2050، مقارنة بنحو 7.6 مليارات نسمة اليوم، ما يعني طفرة ديموغرافية تواكبها تحدّيات كبيرة يمكن أن تؤدي إلى حدوث الفوضى. وفي هذا الإطار تقدّم مبادرة «مدن متصلة» Connected City فرصة جذّابة لتحسين جودة الحياة وتسهيل خلق بيئة دائمة الابتكار تلبي احتياجات السكان الحالية وتكون كذلك قادرة على التنبؤ باحتياجاتهم المستقبلية. شراكات ومشاريع إقليمية

وقال أمين : يُعتبر التحول الرقمي أولوية للشركات في المنطقة، وشهدنا زيادة في الإقبال على تبني التقنيات التحولية لمواجهة التحديات ودفع التقدم البشري قُدماً، وقد تعاونت «دل إي إم سي» حديثاً، مع جهات حكومية بارزة، مثل بلدية دبي ومركز المتابعة والتحكم ـ أبوظبي، لتعزيز أجندة الابتكار في البلاد وتسهيل تنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بتطوير المدن الذكية. وكان مركز المتابعة والتحكم ـ أبوظبي، أبرم شراكة مع «دل إي إم سي» لبناء مركز تحكم متقدم، بهدف تبني التحول الرقمي من أجل ربط الخدمات العامة والخاصة، ورفع درجات الابتكار والكفاءة.

كما أعلنت «دل إي إم سي» إبرام شراكة للتعاون الاستراتيجي مع بلدية دبي لإنشاء مؤسسة تقنية متكاملة، في خطوة محورية تهدف إلى دفع أجندة الابتكار في المدينة والمساهمة في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تحويل دبي إلى المدينة المستدامة الأذكى في العالم بحلول العام 2020، من خلال تقديم خدمات مفعّلة رقمياً.

محاكاة افتراضية

عملت بلدية دبي مع «دل إي إم سي» لتنفيذ استراتيجيتها وتمكين قدرات المحاكاة الافتراضية باستخدام بنية تحتية معرفة برمجياً وقابلة للتطوير، وذلك في إطار التزامها بإحداث التحوّل في البنية التحتية التقنية المؤسسية. كما أنشأت البلدية بالتعاون مع «دل إي إم سي» منصة متطورة وذكية لتعزيز موقعها كجهة لتقديم الخدمات الذكية وتضفي قيمة حقيقية على الطريقة التي يعيش بها السكان حياتهم ويمارسون أعمالهم في دبي.