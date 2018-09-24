خبراء نقل «البضائع السائبة » يلتقون بدبي في فبراير

المصدر: Ⅶدبي - البيان

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، للمرة الأولى في دبي، معرض «بريك بلك» الشرق الأوسط في الفترة ما بين 11 و12 فبراير 2019. ويعتبر «بريك بلك» الشرق الأوسط للبضائع السائبة، أحد المعارض والمؤتمرات الرائدة التي تمكنت خلال فترة الركود الاقتصادي في قطاع الملاحة من المحافظة على مكانتها، إذ لا يزال يحتفظ بنفس المستوى من الاهتمام من جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ ما دفع موانئ دبي العالمية إلى استضافة الدورة الرابعة من هذا الحدث الهام، بهدف الجمع بين شركات الشحن القيادية في المنطقة ورواد قطاع شحن البضائع الضخمة.

وكان «مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي» قد صنف دبي ضمن أفضل خمس مدن في العالم لهذه الصناعة، مما جعل الإمارة هي المركز البحري الرائد في العالم العربي. واستخدم المؤشر منهجية تقييم القدرة التنافسية للقطاع، والقدرة على جذب الشركات البحرية، وتنمية الجهود فيما يتعلق بالإبداع والابتكار، والدور الرئيسي في تعزيز نمو الشحن العالمي.

وتعد دبي موطناً لمحفز التجارة العالمية موانئ دبي العالمية، ولميناء جبل علي الرائد، والذي يعتبر أحد أكبر موانئ الحاويات في العالم، وقد تم تصنيفه على رأس قائمة الموانئ الأسرع في المناولة في العالم. وبفضل محفظتها العالمية المكونة من 78 محطة بحرية وبرية عبر ست قارات، تنقل موانئ دبي العالمية تجربة دبي التنموية المتميزة وخبراتها في المجالات البحرية إلى العالم.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات: يظهر التصنيف العالمي لمؤشر تطوير مركز الشحن الدولي، موقع دبي كمركز عالمي للشحن البحري والوجهة الأولى للصناعة في المنطقة عموماً. ويشكل «بريك بلك الشرق الأوسط» منصة مثالية ليس فقط للتواصل مع شركات الشحن، والموانئ، واﻟﻨﺎقلات واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺜﻘﻴﻞ، بل أيضاً فرصة للمناقشات المعمّقة والاستشرافية لقادة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﻮل اﻟﻔﺮص واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ويسعدنا في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات استضافة هذا الحدث البارز كداعم رئيسي للمؤتمر الذي يساعد ﻘﺎدة الصناعة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع في الإمارات وصانعي القرار، حيث تؤمن موانئ دبي العالمية بشكل قاطع بأن التعاون والشراكة تبني الجسور وتؤسس علاقات مستدامة تخدم نمو الأعمال.

وأضاف: يأتي مؤتمر بريك بلك الشرق الأوسط 2019 في توقيت استراتيجي، حيث يلقي الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه صناعتنا في حفز التجارة وتسهيل التواصل بين الشعوب مع اقتراب معرض إكسبو 2020 دبي، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على التعامل مع البضائع الخاصة والمشاريع. وكشريك تجاري عالمي رئيسي للحدث المرتقب، تعمل موانئ دبي العالمية على ضمان جاهزية ميناء جبل علي لتأدية دوره كبوابة رئيسية للبضائع المتجه إلى المعرض العالمي.