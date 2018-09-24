الدائرة تبحث مع «دبي للطيران المدني» تبسيط الإجراءات

المصدر: Ⅶدبي- البيان

بحثت هيئة دبي للطيران المدني ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سبل تبسيط الإجراءات في مجال التراخيص المتعلقة بقطاع الطيران المدني، واتخاذ كل ما من شأنه تعزيز القطاع الذي يشكل 28 % من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي.

جاء ذلك خلال استقبال سامي القمزي مدير عام الدائرة في مكتبه بالدائرة كلاً من: عبدالله بن خدية مدير إدارة النقل الجوي، وناصر الخاطر رئيس قسم الشؤون التجارية للطيران وحماية المستهلك، وإبراهيم الملاحي مدير العمليات المالية في هيئة دبي للطيران المدني، بحضور عدد من كبار المسؤولين المعنيين في الدائرة.

وأكد القمزي أهمية اتفاقية التعاون المشترك التي وقعها الطرفان مؤخراً، مشيراً إلى أنها تعزز التنسيق المشترك بين الطرفين في فترة يواصل فيها قطاع الطيران في دبي تحقيق المزيد من الإنجازات بفضل توجيهات حكومة دبي وخطواتها الرشيدة؛ لمنح الاقتصاد المحلي المزيد من عناصر الريادة. وأعرب وفد الهيئة عن تقديره للدعم والمستوى الرفيع من التعاون المشترك مع الدائرة، مؤكداً أن الأهداف التي تشملها الاتفاقية ستساهم بإضافة المزيد من الحوافز على استقطاب المزيد من العملاء الجدد.