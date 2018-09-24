«إيرباص» تستعرض من دبي مستقبل الاتصالات المتخصصة

المصدر: Ⅶدبي-البيان

تتعاون «إيرباص» خلال دورة هذا العام من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات في الأزمات والطوارئ، والتي تقام في دبي في الفترة من 24 إلى 25 سبتمبر الجاري، مع مجموعة جديدة من مطوري التطبيقات من أجل ابتكار حلول آمنة متعددة الوسائط لقطاع الاتصالات المتخصصة، حيث ستقوم شركتان فنلنديتان هما «فارجو»، التي ستعرض حلولها للواقع الافتراضي والموسع؛ و«نسيون»، التي تقوم بتطوير تطبيقات فيديو الزمن الحقيقي لمؤسسات السلامة العامة، بإعطاء فكرة عن الإمكانات الجديدة المتاحة أمام منصات اتصالات الأزمات والطوارئ من شركة «إيرباص».

وقال سليم بوري، نائب الرئيس والرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في سكيور لاند كوميونيكيشنز لدى «إيرباص»: «تتطور محفظة تطبيقات «إيرباص» الآخذة في التوسع المستمر، لتصبح منظومة تلبي احتياجات ومتطلبات قطاعات الأعمال ذات الأهمية الحيوية مثل السلامة والأمن وكذلك المؤسسات العاملة في مجال الأزمات والطوارئ. وخلال دورة هذا العام من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات في الأزمات والطوارئ، سنقوم بعرض أفكار معمقة حول كيفية دمج التقنيات الذكية للتكنولوجيا الحالية والمستقبلية الخاصة باتصالات الأزمات والطوارئ».

ومن بين أحدث منتجات «إيرباص» التي سيتم عرضها في هذا الحدث جهاز «تاكتيلون دابات» ويعد أول هاتف ذكي مدمج في العالم يحتوي على تقنية الاتصال اللاسلكي «تيترا». ويعتبر هذا الجهاز هاتف محمول آمناً للغاية يحتوي على تطبيقات متعددة الوسائط معتمدة من «إيرباص».

وتقدم «إيرباص» في منصتها طريقة جديدة لاختبار تقنيتها الخاصة بمراقبة وظائف شبكة النطاق العريض الآمنة. وتعرض «إيرباص» تحت عنوان «معلومات مشتركة» وبوصفها الشريك الماسي للمؤتمر والمعرض، حلول منظومة «تيترا» وغيرها من الحلول الأخرى.