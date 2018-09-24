432 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 432 مليون درهم، وتم تسجيل 181 مبايعة بقيمة 304 ملايين درهم، منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 140 مليون درهم و167 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 164 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 63 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 17 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين بمنطقة الثنية الخامسة. وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 128 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 88 مليون درهم و29 رهن فلل وشقق بقيمة 40 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 40.2 مليون درهم ورهن بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 12 مليون درهم.