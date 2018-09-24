«اقتصادية عجمان» تُطلق برامج إلكترونية وذكية للتعليم عن بعد

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، برامج التعليم عن بعد للدورات التدريبية الإلكترونية والذكية، في دفعة قوية باتجاه بناء القدرات البشرية المؤهلة لتعزيز جودة الخدمات، ورفع مؤشر الثقة في مناخ الأعمال في الإمارة.

وتكمن أهمية البرنامج الجديد في التركيز على محاور رئيسة تنسجم مع التوجه الوطني في عجمان والإمارات نحو إعداد كفاءات مؤهلة لقيادة مسار التنمية الشاملة وأولها الابتكار الحكومي والتميز في إسعاد المتعاملين والسعادة الوظيفية والتخطيط واستشراف المستقبل.

وقال أحمد محمود الحمادي، مساعد المدير العام لشؤون الدعم المؤسسي بالدائرة بأن برامج التعليم عن بعد تعكس التزام الدائرة بتمكين كوادرها البشرية من رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق التميز المهني، مؤكداً على أهمية رفدهم بالمعرفة المعمقة والخبرة الواسعة في مجال الابتكار والتخطيط وصنع المستقبل، ليكونوا مساهمين فاعلين في بناء مجتمع سعيد وتحقيق أداء حكومي متفوق وخدمات متميزة وذكية.

من جهتها، قالت هند أحمد الظاهري، مدير إدارة الموارد البشرية بالندب: تمتاز برامج التعليم عن بعد بأقصى مستويات المرونة والكفاءة وسهولة الاستخدام، مقدمة بيئة محفزة على الإبداع والابتكار لتحقيق التطور المهني والشخصي، وننظر بثقة حيال البرامج الإلكترونية والذكية الجديدة، باعتبارها حجر الأساس لتطوير مواردنا البشرية بما يتواءم ومتطلبات التحول الذكي وصنع المستقبل. ومن جانبه أفاد طارش العليلي، أن الدورات التدريبية الإلكترونية والذكية تمثل أحدث أساليب التدريب المعتمدة عالمياً، وأكثرها مرونة، تماشياً مع توجهات الدولة ورؤية الإمارة بتطوير رأس المال البشري، حيث تتنوع البرامج لتشمل دورة «الابتكار الحكومي».