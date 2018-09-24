«إينوك» تفتتح خمس محطات جديدة في دبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

افتتحت مجموعة «اينوك» أخيراً 5 محطات خدمة جديدة في دبي، مما يوسع نطاق شبكة محطاتها في الإمارات ليشمل 122 محطة. وتواصل المجموعة العمل على تعزيز حضورها في قطاع بيع الوقود بالتجزئة بنسبة 40% بحلول عام 2020.

تقع المحطات المشيّدة حديثاً في كل من حتّا وعود المطينة ومجمّع «سيتي أوف أرابيا» السكني ومحطتان على طريق دبي-العين، وتسهم «اينوك» بافتتاح هذه المحطات في تلبية احتياجات التجمعات السكنية الجديدة وفي المناطق النائية.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: يأتي افتتاح محطات الخدمة الجديدة التزاماً منا بتوسعة نطاق شبكة محطات الخدمة التابعة للمجموعة بنسبة 40% بحلول عام 2020، إذ نجحنا في افتتاح ثماني محطات جديدة هذا العام، ونحن ماضون قدماً في سعينا نحو تحقيق أثر إيجابي وفعال يسهم في تلبية احتياجات 25 مليون زائر يتوقع وصولهم إلى الدولة خلال معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأضاف: افتتاح المحطات الخمس الجديدة يجسّد جهودنا المستمرة لتلبية احتياجات الطاقة في دبي والدولة من جهة، بالتزامن مع توفير أكبر قدر ممكن من التسهيلات والخدمات للمقيمين والزوار من جهة ثانية.

طاقة شمسية

وتعمل المحطات الخمس بالطاقة الشمسية، وبُنيت بما ينسجم مع مواصفات ومعايير الأبنية الخضراء المحددة من قبل بلدية دبي، ويتم تحويل الطاقة الفائضة من الألواح الشمسية إلى شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي الرئيسية من خلال عداد الطاقة الشمسية الذي يتتبع كمية الطاقة المُعاد ضخها إلى شبكة الكهرباء.

ويمكن لألواح الطاقة الشمسية المركبة على سقف كل محطة توليد 120 كيلوواط في الساعة خلال أي يوم نموذجي، أي أكثر بنحو 30% من إجمالي الطاقة اللازمة لتشغيل المحطة. وتم بناء الخزانات ذات الجدران المزدوجة بما يتوافق مع معايير «مختبرات أندررايترز» إضافة إلى أنابيب الوقود ذات أنظمة الاحتواء الثانوية للحد من احتمالات التلوث البيئي.

مرافق

وكما هي الحال في جميع محطات الخدمة التي تصممها وتبنيها مجموعة اينوك، تضم كل من المحطات الجديدة منصات شحن المركبات الكهربائية من هيئة كهرباء ومياه دبي، و24 شاشة رقمية على الأعمدة الخارجية لساحة المحطة، مما يتيح للسائقين إمكانية التعرف إلى أحدث العروض التي تقدمها متاجر زووم وبرونتو وأوتو برو والمطاعم والمقاهي الموجودة في المحطة.

ويتوفر العديد من خيارات السداد المرنة في المحطات مثل نظام اينوك لبيع الوقود بالتجزئة القائم على تحديد هوية المركبات (ViP) دون الحاجة لاستخدام النقود أو البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى إمكانية الدفع عبر خدمة بيم واليت.

وأعلنت «اينوك» سابقاً أن جميع محطات الخدمة الجديدة التي تطورها ستعمل بالطاقة الشمسية، وذلك دعماً لاستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة طويلة المدى الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة لتشمل الموارد المتجددة والطاقة النووية ومصادر الطاقة النظيفة.

وتشير تقديرات «اينوك» إلى أن المحطات الجديدة ستولد ما يصل إلى 23 جيجاواط من الطاقة الشمسية مما يخفف العبء عن شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي ومحطات التوليد الأخرى.