«كاثي باسيفيك» توسع تغطية شبكة خطوطها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «كاثي باسيفيك» تسيير رحلات موسمية إلى توكوشيما في اليابان، حيث تواصل المجموعة تسجيل المزيد من النجاحات خلال عامها الذي أحرزت فيه توسعاً ملحوظاً لشبكة مساراتها. وسيتم تسيير رحلتين أسبوعياً إلى مدينة توكوشيما، التي تعتبر المدخل إلى جزيرة شيكوكو، حيث ستطلق المجموعة مسارها العاشر في العام الحالي. وسيقوم الناقل الإقليمي «كاثي دراجون» بتشغيل المسار الجديد انطلاقاً من دبي عبر هونغ كونغ بدءاً من 18 ديسمبر 2018 حتى 29 مارس 2019 باستخدام طائرات من نوع «إيرباص A320».

وتتعاون «كاثي باسيفيك» مع شركة «كاثي دراجون» لتسيير رحلات جوية إلى ست وجهات مختلفة في اليابان، وتشكّل توكوشيما إضافة مميزة إلى شبكة رحلاتهما. وقال باول لو، رئيس قسم شؤون العملاء والعمليات التجارية لدى مجموعة «كاثي باسيفيك»: تحقق رحلاتنا الجوية إلى اليابان نجاحاً كبيراً، ويسعدنا توفير وجهة جديدة لعملائنا في أحد أجمل البلدان وأكثرها حيوية وثقافة.

وكانت مجموعة «كاثي باسيفيك» قد أطلقت هذا العام رحلات جوية جديدة إلى بروكسل وكوبنهاجن ودبلن ونانينج وجينان. وسيتم أيضاً إطلاق رحلاتٍ جديدة خلال العام الحالي تشمل واشنطن (في 15 سبتمبر)، ومدينة دافاو وميدان (كلاهما في أكتوبر) وكيب تاون (نوفمبر).