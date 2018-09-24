حل تقني يساعد قطاع التجزئة على تطوير تجربة التسوّق الشخصي

المصدر: دبي- البيان

طرحت شركة زيبرا تكنولوجيز كوربوريشين الجيل السادس من حل التسوق الشخصي PS20، والذي يتيح للمتسوقين إجراء المسح الضوئي لمشترياتهم أثناء التسوق، مما يسرّع عملية الدفع ويجعلها أكثر انسيابية. ويتيح هذا الحل الجديد، القائم على نظام التشغيل أندرويد، طيفاً جديداً من التطبيقات التي تدعم موظفي ومديري متاجر التجزئة، وتساعدهم على تعزيز كفاءة العمل، فيما تساهم في الوقت نفسه بتوفير تجربة تسوق شخصية وانسيابية للزبائن.

وأصبحت الحلول التي تعزز تجربة التسوق بما يلائم المتطلبات الشخصية لكل زبون عنصراً أساسياً لنجاح متاجر التجزئة التي باتت تواجه منافسة قوية من المتاجر الإلكترونية على حد سواء. ويتيح الحل للمتسوقين تجربة تسوق معززة من خلال إمكانية تنزيل قوائم التسوق، وإتاحة الوصول السريع لمعلومات البضائع، مما يدعم قراراتهم الشرائية. ويوفر الحل إمكانية المسح الضوئي لباركود المشتريات وتغليفها أثناء التسوق، مما يعني عدم الحاجة للوقوف في طابور الدفع، وبالتالي الاستمتاع بتجربة تسوق انسيابية قريبة من تجربة التسوق الإلكتروني، دون الحاجة لانتظار خدمة توصيل المشتريات. وتعتبر خاصية تحديد الموقع الدقيق داخل المتجر خاصية أساسية بالنسبة لمنافذ التجزئة.