تعاون بين «إتش بي» والجهات المسؤولة في الإمارات لمواجهة تجارة خراطيش الأحبار المقلدة

المصدر: أبوظبي- البيان

تعاونت شركة إتش بي مع الجهات المسؤولة في الإمارات، لمواجهة تجارة خراطيش الأحبار المقلدة التي تحمل العلامتين التجاريتين إتش بي وسامسونغ داخل الدولة، وعلى المستوى العالمي.

وقامت الجهات المسؤولة في الإمارات بشن حملة على بعض المساكن والمزارع الخاصة، حيث تم اكتشاف كميات كبيرة من منتجات إتش بي وسامسونغ بداخلها، وتم ضبط المنتجات المحظورة مخبأة في مناطق مخصصة للتخزين. وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 46 ألف خرطوشة مسحوق حبر مقلدة جاهزة للبيع، وتم تفكيك الحلقة الإجرامية المسؤولة عن تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها. وتتسبب جريمة التقليد في العديد من المشاكل للمستخدمين من ناحية الأداء والموثوقية، مثل توقف الطابعة عن العمل نتيجة لاستخدام أحبار مقلدة، كما قد يؤدي استخدام مثل هذه المنتجات المغشوشة إلى إبطال الضمان الصادر عن الجهة المصنّعة.

وقال ماثيو توماس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشرق أفريقيا في شركة إتش بي: تشيد شركة إتش بي بحرص الجهات المسؤولة في الإمارات على محاسبة المقلدين الذين يخالفون القانون. ونحن فخورون بعملنا المستمر لتقديم المقلدين والمزورين للعدالة، ليس فقط في الإمارات ولكن في جميع أنحاء العالم. ومن خلال جهودنا الحثيثة والتزامنا بالقضاء على المنتجات المقلدة في السوق، نواصل التركيز على حماية عملائنا من خلال برنامجنا لمكافحة التزييف والغش.

وتم ضبط على ما يقرب من 12 مليون قطعة مزيفة من قبل السلطات المحلية في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على مدى السنوات الخمس الماضية، بدعم من إتش بي. وأجرت إتش بي ما يزيد على 4500 حملة تدقيق وتفتيش.