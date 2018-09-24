مجموعة بارسيلو تبدأ التجديد الشامل لفندق الشارقة غراند

المصدر: Ⅶالشارقة- البيان

أعلنت «مجموعة بارسيلو الفندقية» إطلاقها عملية تجديد شاملة لفندق «الشارقة غراند» التابع لها. وقال أحمد شعبان فرنانديز، نائب الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق لدى فنادق ومنتجعات «بارسيلو» في الخليج العربي: أولينا الكثير من الاهتمام والتركيز تجاه عمليات تجديد فندق «الشارقة جراند»، حيث كرّسنا لهذا الغرض سلسلة من الموارد لضمان تمتع كافة جوانب الفندق بالصورة البصرية والمعايير المطلوبة لعلامة «أوكسيدنتال»، المنضوية تحت مظلة «مجموعة بارسيلو الفندقية».

وستخضع ردهة الفندق والمساحة الخاصة بتجارة التجزئة للعديد من التحسينات الإضافية، فيما سيتم إجراء عملية تجديد كاملة لكافة المطاعم القائمة ضمن الفندق.