شراكة بين «بيرل» و«شل»

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

أعلنت مبادرة «بيرل»، وهي منظمة غير ربحية مستقلة تعمل على نشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية وتعزيز معايير الحوكمة المؤسسية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع «شل إي.بيه. إنترناشيونال ليمتد»، المتخصصة في مجال الطاقة والمنتجات البتروكيماوية. تهدف الشراكة إلى تفعيل دور «شل» بصفتها شريكاً استراتيجياً للمبادرة، وداعماً جديداً لمساعيها نحو تحقيق أهدافها في مجال المشاركة والالتزام بالقواعد الأخلاقية وأفضل ممارسات الأعمال.

يأتي توقيع الاتفاقية استناداً إلى الخبرة المتميزة التي تتمتع بها «شل» في اعتماد حلول الطاقة النظيفة. كما تسهم الاتفاقية في إبراز ما تعتمده «شل» من مبادئ للحوكمة المؤسسية في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وذلك من خلال التزامها منذ عام 1997 بتقديم تقارير الأداء المتعلقة بالاستدامة البيئية والاجتماعية.

تم توقيع الاتفاقية بحضور كارلا كوفيل، المدير التنفيذي لمبادرة «بيرل»، ومنير بوعزيز، رئيس «شل» في دبي والمناطق الشمالية.وقالت كارلا كوفيل، المدير التنفيذي لمبادرة «بيرل»: «نحن نرحّب بشركة شل شريكاً وعضواً جديداً في شبكة شركائنا الواسعة، وتسرنا رغبتها في دعم رؤيتنا وأهدافنا الطموحة، من خلال خبرتها الطويلة في تعزيز أفضل الممارسات المؤسسية، والتعاون مع الجهات التي تشترك معها في الأهداف ذاتها من أجل وضع معايير إقليمية ودولية راسخة في مجال الحوكمة الرشيدة».