مؤسسة بريطانية تنظم دورات تدريبية للحد من مخاطر الحرائق في المباني بالمنطقة

المصدر: دبي- البيان

يشارك مجلس التفتيش الوطني لسلامة المقاولات الكهربائية وهو مؤسسة مستقلة في المملكة المتحدة، في معرض إف أم إكسبو لخدمات إدارة المرافق الذي تستضيفه دبي حالياً. ويهدف المجلس من خلال المشاركة إلى اطلاع المتخصصين في قطاع إدارة المرافق على النسخة الثامنة عشرة من كتيب تعليمات معهد الهندسة الكهربائية والتكنولوجيا لتوصيلات الأسلاك الكهربائية، وكيفية تطبيق متطلبات هذا المعيار المحدث للتخفيف من ارتفاع معدل حصول الحرائق الكهربائية في المباني بمنطقة دول التعاون.

وقال إدي أروسميث، مدير الشؤون الهندسية الإقليمي والمسؤول عن عمليات الشرق الأوسط في مجلس التفتيش الوطني لسلامة المقاولات الكهربائية: يوفر المعرض فرصة مثالية لنا للتواصل مع شركات إدارة المرافق لتطوير عمليات الصيانة الوقائية الكهربائية والمتخصصين والمسؤولين عن أعمال الصيانة والتفتيش واختبار الأسلاك والمعدات الكهربائية في المباني. وأضاف: تتطلب شركات إدارة المرافق وجود فنيين متخصصين في كل موقع، يدركون طبيعة مسؤولياتهم بشكل كاف في ما يتعلق بالمعايير لدى الهيئات الحكومية مثل هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي إضافة إلى لوائح معهد الهندسة الكهربائية والتكنولوجيا لتوصيلات الأسلاك الكهربائية.