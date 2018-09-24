شراكة بين «آرثر ماكنزي» و«شوبا العقارية» في القارة الأفريقية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «آرثر ماكنزي» العقارية عن شراكتها مع «شوبا هارتلاند» لتعزيز مبيعات وحداتها العقارية الجاهزة، حيث ستبدأ المجموعة المتخصصة في أنشطة المبيعات والتطوير العقاري في تنفيذ حملة تسويق مشتركة للوحدات العقارية في معرض ترانسكورب هيلتون بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

ومن المقرر أن يعرض فريق مجموعة آرثر ماكنزي الفرص التي تقدمها «شوبا هارتلاند» للمستثمرين والمشترين النهائيين للوحدات العقارية في مدينتي أبوجا ولاغوس خلال الشهر الجاري، من خلال الجلسات التعريفية والتوضيحية للعملاء والشركاء.

ولدى مجموعة «شوبا» العقارية استثمارات في الإمارات، وسلطنة عمان، والبحرين، وسلطنة بروناي، والهند، كما يعتبر مشروع «هارتلاند» هو أحد أهم المشروعات المميزة في قطاع الفلل بنظام التملك الحر ومجمعات الشقق على قناة دبي المائية.

وقال شاهر موصلي، رئيس مجموعة آرثر ماكنزي العقارية: بالإضافة إلى الإمارات، فإن مجموعة آرثر ماكنزي العقارية تثق في قدرة مشروع «شوبا هارتلاند» على جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم ولفت اهتمامهم وتعريفهم بالمزايا التي يقدمها، مؤكداً أن هذه الثقة تعزز الحملة التسويقية القوية في نيجيريا ودول القارة الأفريقية.