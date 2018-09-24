«كانون» تستعرض التوجهات التجارية للتصوير الفوتوغرافي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

استعرضت شركة كانون تطورات التوجهات التجارية والاستهلاكية في مجال التصوير الفوتوغرافي. جاء ذلك خلال كشف الشركة عن نظام التصوير EOS R خلال حدث أقيم أخيراً في «كانون سبيس 360» مكان الابتكار وتبادل المعرفة في دبي، وحضره نخبة مجتمع التصوير الفوتوغرافي، ما أتاح لهم فرصة الاطلاع حصرياً على جوانب مثيرة من مستقبل التصوير، وذلك باستخدام الكاميرا EOS R، أول كاميرا من كانون بتقنية الإطار الكامل بلا مرايا.

وقال أنوراغ أغروال، المدير التنفيذي في كانون الشرق الأوسط: يمثل إطلاق النظام الجديد EOS R خطوة تقدمية تتوافق مع سجلّنا الحافل بالابتكار وقفزة نوعية باتجاه المستقبل من شأنها إثراء تجربة المصورين، وهو أمر لطالما أظهرنا التزامنا به، ونحن نرى في هذا النظام منطلقاً نحو عالم جديد من الحلول المبتكرة من كانون.

وقال ڤنكاتاسوبرامنيان هاريهران مدير وحدة الأعمال الخاصة بالمستهلكين لدى كانون الشرق الأوسط، إن النظام الجديد خضع للتحسين والتطوير على أيدي مهندسي كانون سعياً من الشركة للالتزام بالطلب المتزايد من المصورين على كاميرات بلا مرايا تتسم بأداء أرقى، وأضاف: ينبني النظام الجديد على قدرات الأداء العالي التي يتسم بها النظام القديم، وقد تمّ ابتكاره لتقديم مزايا أفضل وتقنيات أرفع، ويسعدنا في فعالية العرض الخاصة هذه أن نشارك نظراءنا خلاصة تجربتنا في إطار عملي حصري لتمكينهم من توسعة آفاق نظرتهم إلى مستقبل كاميرات كانون العاملة بلا مرايا. وجرى تقديم عرض تفصيلي للمصورين المحترفين والهواة حول مواصفات النظام الجديد.