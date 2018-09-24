«القمة العالمية لطاقة المستقبل» تطلق علامة جديدة

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان

أعلنت القمة العالمية لطاقة المستقبل أمس إجراء عملية تطوير وتحديث على دورتها لعام 2019، حيث جمعت كافة جوانب الاستدامة تحت علامة تجارية عالمية واحدة.

وسيشهد الحدث السنوي، الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ويعد جزءاً أساسياً من أسبوع أبوظبي للاستدامة، إدراج قمته ومنتدياته ومعارضه الستة، التي ستقام في موقع مشترك، تحت علامة WFES التجارية الرائدة، مع طرح مجالي الأعمال والابتكار في قطاع الاستدامة كمواضيع مُشتركة.

وتُعدّ القمة، التي ستنعقد العام المقبل بدورتها الـ12، منصةً عالمية لنقل الأفكار والتكنولوجيا والاستثمار عبر الحدود وبين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم.

وقد استقطبت دورة عام 2018 من هذه الفعالية 33 ألف شخص، وشهدت الإعلان عن مشاريع وإبرام صفقات تجارية تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار أميركي (أكثر من 55 مليار درهم).

وستنعقد القمة العالمية لطاقة المستقبل 2019 في الفترة ما بين 14 و17 يناير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وستشمل خمس فعاليات رئيسية هي: قمة المستقبل، ومعارض WFES، ومنتديات WFES، ومبادرات WFES، وفعاليات WFES.

وسيضمّ معرض WFES أكثر من 850 جهة عارضة من 40 بلداً ضمن القطاعات المتخصصة في مجالات: الطاقة، والمياه، والطاقة الشمسية، والنفايات العضوية، والأبنية الخضراء، والمواصلات.

وستبقى WFES على قمتها العالمية عالية المستوى وستكون هناك منتديات WFES، والتي ستكون عبارةً عن جلسات نقاش مركزة تتناول مواضيع تؤثر في القطاع، بدءاً من التقنيات التي تحدث تغييراً جذرياً والذكاء الاصطناعي ومدن المستقبل.

وستستضيف المبادرات ملتقى الاستدامة للشباب، الذي يهدف إلى تثقيف وتمكين الجيل الجديد من القادة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 عاماً من خلال مبادرتين رئيسيتين، هما «مهارات المستقبل 2030»، إضافة إلى الدورة الثانية من «كليكس» - ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ.