«أكاديمية إنفينيتي الهندسية» تدعم المواهب الشابة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إنفينيتي» عن اقتراب الموعد النهائي لاستلام طلبات المشاركة في مسابقة أكاديمية إنفينيتي الهندسية للعام 2018، وتمثل الأكاديمية جهود إنفينيتي حول العالم للبحث عن أفضل المواهب الهندسية وأكثرها تألقاً، ويُغلق باب استلام الطلبات في 5 أكتوبر 2018.

دخلت أكاديمية إنفينيتي الهندسية عامها الخامس، وتقدم الأكاديمية لطالب هندسة واحد مسجل في جامعة بدولة الإمارات العربية المتحدة حالياً فرصة العمر للعمل في مجال تقنيات السيارات وعالم سباقات الفورمولا واحد. وقد قدّم 400 طالب من منطقة الشرق الأوسط حتى الآن طلباتهم، وتشجّع إنفينيتي طلاب الهندسة الآخرين على تقديم طلباتهم قبل انتهاء موعد الاستلام.

وتسعى المبادرة إلى تعزيز مهارات الطلاب الشباب الذين يتطلعون للعمل في مجال هندسة السيارات. وتوفر هذه المبادرة فرصة فريدة للطلاب لاكتساب الخبرات في صناعة السيارات ومجال رياضة السيارات من خلال العمل لفترة ستة أشهر في مركز إنفينيتي التقني في أوروبا وستة أشهر مع فريق رينو سبورت الفورمولا واحد.

ويمكن لطلاب الهندسة من الإمارات التقدم بطلباتهم من خلال الموقع الإلكتروني للأكاديمية وكجزء من عملية التقديم، سيُطلب من المشاركين الخضوع لاختبار هندسي على الإنترنت.