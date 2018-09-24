خبراء الضيافة يلتقون في دبي 5 ديسمبر

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تنظم مؤسستا «هوسبيتاليتي فايننشال آند تكنولوجي بروفيشنالز»، و«ناسيبا» مؤتمر ومعرض تكنولوجيا صناعة الضيافة «هايتك دبي 2018»، خلال الفترة من 5-6 ديسمبر المقبل في دبي، بمشاركة أكثر من 30 متحدثاً و600 من الجهات الفاعلة في صناعة الضيافة و60 من مجهزي الحلول والخدمات.

سيتيح المعرض للمستثمرين في سوق السياحة والضيافة في الشرق الأوسط، والذي تقدر قيمته الحالية بما يزيد على 75 مليار دولار، فرصة مثالية للتعرف على الشركات والمؤسسات الرائدة ذات الخبرة العالمية في توفير الحلول التكنولوجية في قطاع الضيافة، من خلال برنامج تعليمي رائد خطط له مجلس «هايتك دبي 2018» الاستشاري الخبير، إضافة إلى معرض يتناول آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في صناعة الضيافة، وقمة تشمل اجتماعات ثنائية لمناقشة الأعمال التجارية.

وقد تم تشكيل مجلس استشاري يضم خبراء يتمتعون بسنوات طويلة من الدراية والخبرة بغية التخطيط للبرنامج التعليمي الخاص بـ«هايتك دبي». ويتمثل الدور الذي سيضطلع به المجلس في مناقشة وتصميم جدول للأعمال ذي صلة وطيدة بالتحديات والاحتياجات والتوجهات المستقبلية، التي تكتنف صناعة تكنولوجيا الضيافة.

وقال رئيس المجلس الاستشاري لمعرض ومؤتمر «هايتك دبي»، لوران ايه. فوافنيل، نائب الرئيس الأول للعمليات والتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في شركة سويس-بلهوتيل انترناشيونال: «إن مؤتمر ومعرض هايتك، الذي يقام بتنظيم مشترك من مؤسستي "إتش إف تي بي" وناسيبا، هو أكبر معرض لتكنولوجيا صناعة الضيافة والفنادق على مستوى العالم، ونحن سعداء للغاية بالمشاركة فيه.

وتتجلى أهمية هذا المعرض التجاري بالنسبة لنا في أننا نعمل في مدن ذكية مثل دبي، ومن هنا كانت الحاجة الماسة لأن تكون فنادقنا ذكية كذلك. كما يقدم هايتك دبي منصة مثالية للتعرف على آخر التطورات في تكنولوجيا الضيافة المبنية على الابتكارات السريعة في هذا المجال، علاوة على مناقشة الاحتياجات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط».