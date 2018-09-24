المشروعات الجديدة تدعم السياحة في العين

المصدر: Ⅶالعين - البيان

قال المدير العام الجديد لمنتجع «دانات العين» خالد الشرباصي، إن المشروعات الجديدة في مدينة العين سوف تسهم في تطوير قطاع السياحة في المدينة الخضراء.

وأوضح أنه بدأ في خطة تطويرية لتعزيز مكانة المنتجع والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها لضيوفه، وذلك من خلال عقد شراكات جديدة واعدة، وتصميم باقات عروض أكثر تنوعًا وشمولية.

وقال في تصريح صحفي: «ستشهد مدينة العين طيفًا واسعًا من الأنشطة المميزة في مختلف المجالات، ومن المتوقع أن يساهم ذلك في استقطاب عدد كبير من السياح المحليين والعالميين. حيث تسلط هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة الضوء على مدينة العين على المستويين المحلي والعالمي بوصفها مركزًا للتراث الإماراتي الأصيل. وخلال العام الماضي، عملت الهيئة على الترويج للمدينة من خلال العروض الترويجية المحلية والدولية، والرحلات التعريفية، والوسائل التسويقية المختلفة».