«ستيلكيس» تستحوذ على «أورانج بوكس» للتجهيزات البديلة لأماكن العمل العصرية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ستيلكيس» استحواذها على «أورانج بوكس جروب ليمتد» الشركة المتخصصة في تصميم وتصنيع الأثاث لأماكن العمل العصرية ومقرها المملكة المتحدة - في خطوة تعكس آخر خططها التوسعية السريعة في مجال الحلول المبتكرة لمواكبة أساليب العمل الجديدة. ومن شأن هذا الاستحواذ أن يقدم للشركات التي تطمح للنمو حول العالم مجموعة أوسع من الأثاث لتعزيز التعاون في بيئة العمل، في حين يمنح «ستيلكيس» محرّكاً لتسريع جهودها لتطوير المنتجات المبتكرة في أوروبا وشتى أنحاء العالم.

وفي أعقاب النمو الكبير الذي حققته في أنحاء الشرق الأوسط على مدار السنوات الخمس الماضية، افتتحت «أورانج بوكس» في وقت سابق من هذا العام أول معرض مخصص لها خارج المملكة المتحدة في دبي. وتقدم صالة العرض العصرية لحلول «العمل الذكي» عدداً كبيراً من تجهيزات العمل، ليس فقط لاستعراض محفظة منتجات الشركة، ولكن للسماح لعملائها أيضاً بالاستفادة من هذه التجهيزات بصورة فعّالة.

وتأتي عملية الاستحواذ بعد تصريحات أخرى أعلنت عنها «ستيلكيس» أخيراً بهدف تعزيز النمو، من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات، وتوفير تجربة مبسّطة للعملاء عبر شبكة وكلاء «ستيلكيس» في الأسواق.