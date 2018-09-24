«سيتريد» يستعرض جاهزية تطبيق «الشحن البحري الذكي»

المصدر: دبي- البيان

يُسلط «مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري 2018»، الضوء على مدى جاهزية القائمين والجهات المعنية لتطبيق الشحن البحري الذكي، بما في ذلك إدارة السفن غير المأهولة وعمليات النقل والخدمات اللوجستية المستقلة، في سبيل تعزيز حركة الركاب ونقل البضائع.

ويقام «سيتريد» في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر المقبل، وذلك تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كونه جزءاً من «أسبوع الإمارات البحري». وسيتم تنظيم مناظرة أكاديمية تحت عنوان «يؤمن القائمون على الصناعة البحرية بأنها ليست جاهزة لتطبيق الشحن البحري الذكي»، وذلك في مراسم افتتاح فعاليات المؤتمر.

وسيترأس المناظرة جايسامين فيشت، المدير الشريك لـشركة «فيشت وشركائه»، وتضم المجموعة الأولى خالد هاشم، المدير العام لشركة «برشيوس للشحن»؛ وعلي شهاب أحمد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ناقلات النفط الكويتية»؛ والكابتن ديفيد ستوكلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة العمانية للنقل البحري، بينما تضم المجموعة الثانية كلاً من رينيه كوفود أولسن، الرئيس التنفيذي لشركة توباز للملاحة؛ وأوسكار ليفاندر، نائب رئيس قسم الابتكار في «رولز رويس».