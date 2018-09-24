«دبي أوتليت مول» يتوسع ويضيف عدداً من المتاجر الجديدة

المصدر: دبي ـ البيان

أضاف «دبي أوتليت مول» مؤخراً عدداً من متاجر التجزئة المتنوعة بما يعزز موقعه في مجال التسوق. وأغلب المتاجر الجديدة متخصص في بيع منتجات الأزياء، بالإضافة إلى المنتجات المنزلية ومطعم متخصص في المأكولات الفلبينية.

واستطاع «دبي أوتليت مول» ترسيخ موقعه كوجهة متكاملة ومفضلة لعشاق التسوق الباحثين عن أشهر الماركات العالمية، أما عن المتاجر الجديدة التي انضمت للمركز فإنها تتنوع ما بين الماركات الأوروبية وتقدم منتجات الموضة والإكسسوارات.

يواصل «دبي أوتليت مول» توسعه وكان احتفى بمرور 10 سنوات على تأسيسه العام الماضي، حيث كان أول مركز تسوق بالدولة يطبق مفهوم «التسوق القيّم». ويحتضن أكثر من 1200 من كبرى الماركات العالمية الراقية. ويضم المركز 240 متجراً لمختلف العلامات.