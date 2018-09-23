طائرة الإمارات الإيرباص A380 تهبط في الرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل مطار الملك خالد الدولي اليوم طائرة الإمارات العملاقة الإيرباص A380 في رحلة لمرة واحدة إلى الرياض. ويأتي تشغيل هذه الطائرة مشاركةً من الناقلة للمملكة العربية السعودية احتفالاتها باليوم الوطني.

وقاد الطائرة، التي لقيت فور هبوطها استقبالاً تقليدياً برشاشات المياه، القبطان الإماراتي طلال جوهار ومساعديه الضابط أول ريتشارد ماركي و الضابط أول أليساندرو أنسيلمي.

وتضمنت الطائرة المذكورة 14 جناحاً في الدرجة الأولى و76 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستو في درجة رجال الأعمال، و429 مقعداً في الدرجة السياحية. واستمتع الركاب في جميع الدرجات بنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الذي يوفر نحو 3500 قناة حسب الطلب، منها 300 قناة باللغة العربية، وبتشكيلة واسعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، وبمتابعة أحدث تطورات الأخبار العالمية والبرامج الرياضية عبر قنوات البث التلفزيوني الحي.

وكانت طيران الإمارات قد بدأت خدمة المملكة العربية السعودية عام 1989، وتسير حالياً رحلات يومية إلى كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة. وتخدم الناقلة المملكة بـ91 رحلة في الأسبوع.