432 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

حققت التصرفات العقارية في دبي اليوم أكثر من 432 مليون درهم حيث شهدت دائرة الأراضي والأملاك تسجيل 181 مبايعة بقيمة 304 ملايين درهم منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 140 مليون درهم و167 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 164 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 63 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ثم مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد .

وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة و أخيرا مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

كما سجلت الرهون قيمة قدرها 128 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 88 مليون درهم و29 رهن فلل وشقق بقيمة 40 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 40.2 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 12 مليون درهم.