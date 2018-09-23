"نخيل" تعلن بدء أعمال بناء "أبراج التنين"

المصدر: البيان الإلكتروني

أرست شركة "نخيل" للتطوير العقاري اليوم، عقداً لتشييد مشروع "أبراج التنين" وهو عبارة عن مجمع جديد يضم برجين سكنيين توأمين، ويقع في "مدينة التنين"، المجمع المتعدد الاستخدامات والمتنامي بدبي، وبتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 713 مليون درهم.

ومنحت "نخيل" عقداً بقيمة 552 مليون درهم لشركة "علي موسى وأولاده للمقاولات" التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، حيث ستبدأ أعمال تجهيز الموقع مباشرة ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء في عام 2021.

كما أكدت "نخيل" أنها ستطرح شقق "أبراج التنين" للبيع الأسبوع القادم، وسيتم عرض المشروع في معرض "سيتي سكيب جلوبال" إلى جانب مجموعة أخرى من مشاريع الشركة.

وسيضم مشروع "أبراج التنين" المتصل مباشرة مع "سوق التنين" المشهور عالمياً، برجين سكنيين يتألف كل واحد منهما من 37 طابقاً، يضمان شققاً مكونة من غرفة وغرفتي نوم، بالإضافة إلى طابقين مخصصين للتجزئة، و4 طوابق لمواقف السيارات، وكلوب هاوس في مستوى البوديوم يقع في الطابق السادس يضم مسبحاً، ومطعماً وصالة للألعاب الرياضية.

ويعتبر مشروع "أبراج التنين" عنصراً أساسياً في توسعات "نخيل" المستمرة في قطاعات التجزئة والضيافة والسكن في "مدينة التنين"، والتي تعد موطناً لـ"سوق التنين 1 و2"، و"فندق أيبس ستايلز". ويشار إلى أن أعمال البناء في المجمع الجديد لصالات العرض ومواقف السيارات، والفندق الثاني وصلت إلى مراحل متقدمة، مع المزيد من التوسعات القادمة.