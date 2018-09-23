"اينوك" توسع شبكة خدماتها بافتتاح خمس محطات جديدة في دبي

المصدر: وام

افتتحت مجموعة "اينوك" خمس محطات خدمة جديدة في دبي مما يوسع نطاق شبكة محطاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة ليشمل 122 محطة فيما تواصل المجموعة العمل على تعزيز حضورها في قطاع بيع الوقود بالتجزئة بنسبة 40 بالمائة بحلول عام 2020.

تقع المحطات المشيدة حديثا في كل من حتا وعود المطينة ومجمع "سيتي أوف أرابيا" السكني ومحطتين على طريق دبي - العين ، وتسهم "اينوك" بافتتاح هذه المحطات في تلبية احتياجات التجمعات السكنية الجديدة وفي المناطق النائية.

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك" : يأتي افتتاح محطات الخدمة الجديدة التزاما منا بتوسعة نطاق شبكة محطات الخدمة التابعة للمجموعة بنسبة 40 بالمائة بحلول عام 2020 إذ نجحنا في افتتاح ثماني محطات جديدة هذا العام ونحن ماضون قدما في سعينا نحو تحقيق أثر إيجابي وفعال يسهم في تلبية احتياجات 25 مليون زائر يتوقع وصولهم إلى الدولة خلال معرض "إكسبو 2020 دبي".

تجدر الإشارة إلى أن المحطات الخمس تعمل بالطاقة الشمسية وبنيت بما ينسجم مع مواصفات ومعايير الأبنية الخضراء المحددة من قبل بلدية دبي ويتم تحويل الطاقة الفائضة من الألواح الشمسية إلى شبكة "هيئة كهرباء ومياه دبي" الرئيسية من خلال عداد الطاقة الشمسية الذي يتتبع كمية الطاقة المعاد ضخها إلى شبكة الكهرباء.

وكانت "اينوك" قد أعلنت سابقا أن جميع محطات الخدمة الجديدة التي تطورها ستعمل بالطاقة الشمسية وذلك دعما لاستراتيجية الإمارات طويلة المدى الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة لتشمل الموارد المتجددة والطاقة النووية ومصادر الطاقة النظيفة .

وتشير تقديرات "اينوك" إلى أن المحطات الجديدة ستولد ما يصل إلى 23 جيجاواط من الطاقة الشمسية مما يخفف العبء عن شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي ومحطات التوليد الأخرى.