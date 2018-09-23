عالم الغد في «جيتكس للتقنية» و«فيوتشر ستارز»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

يستعد كل من «أسبوع جيتكس للتقنية» و«جيتكس فيوتشر ستارز» لانطلاق النسخة الجديدة لواحدة من أكبر فعاليات التكنولوجيا في العالم، والتي تتيح الاستكشاف العملي للتكنولوجيات الرقمية القادرة على تغيير طريقة حياتنا.

ويدعو «أسبوع جيتكس للتقنية»، الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة بين 14-18 أكتوبر، زواره إلى «تجربة التمدن المستقبلي»، واستكشاف مجموعة كبيرة من الأجهزة المتطورة والبرمجيات، التي يصفها مطوروها بأنها ستغير نظرة المستخدمين عن السفر والعمل والألعاب، بداية من روبوتات الإنقاذ في حالات الطوارئ إلى الواقع الافتراضي في مكان العمل والتكنولوجيا الذكية، التي تسمح بإدارة مدن بأكملها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتعقد قمة التكنولوجيا التي تستمر لخمسة أيام بالتزامن مع مؤتمر «جيتكس فيوتشر ستارز» في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر، وهو منصة عمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر نشاطاً، التي توفر مكاناً مميزاً لتقديم رواد الأعمال الحاصلين على جوائز إلى المستثمرين، حيث ستتاح الفرصة لأكثر من 850 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم للقاء أكثر من 1500 مستثمر ومشتر من المؤسسات.

وستستعرض هذه الشركات منتجاتها، التي تتجاوز حدود الواقع: مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تستطيع تفسير العاطفة من خلال الصوت «إمباث أنك» أو توقع اتجاهات الموضة «استايلوميا» أو سماعات قابلة للارتداء والترجمة في الوقت الفعلي «تايم كيتل»؛ أو حتى شركة «بيونيكس» للرعاية الصحية، التي قامت بدمج الروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء الأطراف الصناعية بأسلوب فيلم «أيرون مان». وسيتنافس مطورو التقنيات الفضائية للفوز بـ«كأس الابتكار» التابع لـ«مركز محمد بن راشد للفضاء»، وهو واحد من أربعة كؤوس للابتكار يرعاها القطاع.

5000 شركة

ومع وجود أكثر من 5000 شركة من أكثر من 100 دولة في مساحة تزيد على 1.4 مليون قدم مربعة، سيستقبل «أسبوع جيتكس للتقنية» و«جيتكس فيوتشر ستارز» أكثر من 100 ألف زائر عند انطلاقهما الشهر المقبل. وستوفر هذه الفعاليات والتي تعد أكبر وأكثر فعاليات التكنولوجيا جرأة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فرصاً لا مثيل لها في مجال بناء العلاقات والشراكات مع مطوري التكنولوجيات الرقمية الجديدة القادرة على تغيير شكل الحياة كما نعرفها اليوم، لتخدم سوق تكنولوجيا معلومات إقليمي يتوقع أن تبلغ قيمته 155 مليار دولار هذا العام وحده.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة الفعاليات والمعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي: التقدم الحاصل في التقنيات الرقمية والاتصالات وحتى التقنيات البيولوجية لا يغير طريقة تفاعلنا مع بعضنا البعض فحسب، بل يحول بشكل أساسي كيف نتعامل مع المدينة من حولنا. وهذا العام، سيعرض أسبوع جيتكس للتقنية تحت شعار «تجربة التمدن المستقبلي»، كيف يمكن للابتكارات والحلول الجديدة أن تثري مستوى التنمية البشرية والاقتصادية والثقافية لعالمنا، سواء بشكل فردي أو جماعي.

أسماء كبيرة

وسيستضيف «أسبوع جيتكس للتقنية»، كونه جزءاً من برنامج مؤتمره المعروف على صعيد عالمي، مجموعة من رواد الإبداع من الشركات الرائدة في هذا القطاع مثل «تويتر» و«علي بابا» و«ليغو» و«أمازون»، إضافة إلى كلمة رئيسية يلقيها كيسي كوزيركوف، كبير علماء اتخاذ القرارات، في شركة غوغل. كما يشارك أكثر من 100 من العاملين في هذا القطاع، من الذين يتطلعون إلى صياغة مستقبل واعد، لإزاحة الستار عن مجموعة من الموارد الرقمية والسحابية وتقنيات البلوك تشين التي بدأت بالفعل بتشكيل أبعاد جديدة للإنتاجية في أماكن العمل والقدرة التنافسية في القطاع وأسلوب حياة متكامل من حيث الخدمات، وتستهدف هذه الندوات التي تمتد على مدى أسبوع، ثمانية قطاعات مختلفة.

الجديد في 2018

سيتصدر الذكاء الاصطناعي المشهد خلال «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، حيث ستعرض أكثر من 100 شركة من أكثر من 25 دولة تقنيات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 50% مقارنة بعام 2017. وسيحظى الزوار بتجربة ابتكارات من شرطة دبي و«دبي الذكية» و«اتصالات» و«مايكروسوفت»، وهم من أبرز الأسماء في سوق يتوقع أن تبلغ قيمته 1.4 مليار دولار بحلول عام 2025، في أكبر تجمع لتقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستطلق شركة SAP خلال هذا التجمع مجموعة «مستقبل الحياة الذكية» التي تضم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء؛ في الوقت التي سيقدم فيه العملاق الياباني «فوجيتسو» كشفاً حصرياً لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.

وسيقود المناقشة حول الموضوع وانلي مين، كبير علماء ذكاء الآلة في شركة علي بابا، الذي سيشرح كيف جعل برنامجه المدهش City Brain من مدينة هانزو في الصين، أول مدينة في العالم تدار خدماتها العامة بالكامل من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، وهو النظام الذي تمكن منذ تطبيقه في خفض وقت الانتظار المروري بنسبة 15%، ويمكنه أن يجعل زمن الاستجابة لحالات الطوارئ ثانية واحدة من وقوع الحادث.

ومن بين المتحدثين الرئيسيين الآخرين، بول ميسينير، نائب رئيس شركة أمازون لسياسة الابتكار والاتصالات عالمياً. وحافظت شركة أمازون منذ بدايتها شركة ناشئة وحتى الآن، على مبادئها الأساسية وقدرتها على الابتكار، وإقدامها على التجربة وعدم الخوف من الفشل. وسيقوم بول، نائب رئيس شركة أمازون منذ أكثر من 18 عاماً، بتقديم أمثلة توضح كيف حافظت الشركة على الابتكار الذي يركز على العملاء، وسيقدم طرقاً يمكن للشركات الأخرى من خلالها تجربة أساليب أمازون في الابتكار. وسيستضيف «جيتكس» 50 ندوة تدور حول الذكاء الاصطناعي تستمر على مدى أكثر من 30 ساعة.

8 مؤتمرات

وسيعمل"أسبوع جيتكس للتقنية" الذي يضم ثمانية مؤتمرات للمدن الذكية وتجارة التجزئة والطاقة والتمويل والتسويق الرقمي والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والرعاية الصحية، على تحدي ودراسة كيفية قيام التكنولوجيا بتغيير القطاعات المختلفة وطريقة حياتنا.

وفي القـــطاع المالي، سيتم تسليط الضوء على تكنـــولوجيا البلوك تشين من قبل بعض المؤسسات الكبيرة بما في ذلك بنك سنغافورة للتنـــمية المحدود (DBS) ورويال بنك أوف كندا وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة "ريبل" ولجنة العقود الآجلة والتجارة في الولايات المتحدة، الذين سيتحدون الوضع الراهن ويستعرضون دراسات تهدف إلى إعادة تشكيل التقنيات المالية. وسيتحدث أيضاً الخبراء الذين يقفون وراء أول منصات في العالم قائمة على تكنولوجيا البلوك تشين في مجالات التجارة والأمن السيــبراني والتأمين الصحي. وفي يوم مناقشات التسويق الرقمي سيستعرض خبراء القطاع العديد من دراسات الحالة المذهلة؛ بما في ذلك، كيفية جعل علامتك التجارية الأكثر شعبية على منــصة يوتيوب، وكيفية زيادة أرباحـــك بمــقدار 4 أضعاف في وسط المشهد الإعلامي الحالي المزدحم والغني بالمحتوى، من خلال متحدثين من شركة ليجو ومجلة ذا إيكونومست على التوالي.

مبادرات

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد المؤسسات الحكومية لإطلاق عدد من المبادرات خلال الحدث في مجال كفاءة استهلاك الطاقة وقطاع الإنشاءات المتنامي، فضلاً عن مبادراتها في مجال إنترنت الأشياء الذي يتوقع أن يصل بحجم سوق المنازل الذكية بمنطقة الشرق الأوسط إلى 1.86 مليار دولار بحلول العام 2022.

ومن المقرر أن تستحوذ تقنيات المنازل الذكية وبيئة العمل الذكية على بؤرة الاهتمام مجدّداً خلال هذه الدورة من "جيتكس"، في الوقت الذي نستشرف عهداً تتزايد خلاله أهمية الاعتماد على تقنيات الاتصال ووفورات وكفاءة استهلاك الطاقة من أجل تلبية احتياجات المستقبل.

وفي سياق هذه التطورات، سوف يصل حجم إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على البنية التحتية الخاصة بتقنيات الجيل الخامس إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2021، ما سيتيح المجال للشركات المزوّدة لخدمات التنقل الذكي لأن تدخل هذا المضمار.

وتعتزم شركات "اتصالات"و"دو"و"الاتصالات السعودية"خلال"جيتكس" تسليط الضوء على القدرات الهائلة التي تحظى بها تقنيات الجيل الخامس وذلك من خلال عروض تجريبية مباشرة وإبراز نماذج واقعية لها، فيما ستقوم شركة "هواوي" بالكشف عن استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي وتعقد أول مؤتمر في تاريخ "جيتكس" لاستعراض منظومة الجيل الخامس والذي سيتناول الدور المحوري لهذه التقنيات في تمكين دبي من تحقيق خططها، بدءاً من المدن الذكية حتى السيارات ذاتية القيادة.

4.4

سيعمل أسبوع جيتكس للتقنية على تغيير طريقة رؤية زواره للعالم من حولهم من خلال قسم التفاعل الحي، ويتوقع أن تبلغ قيمة قطاع ألعاب الواقع الافتراضي وحدها 4.4 مليارات دولار بحلول عام 2022.

وبداية من أجهزة الواقع الافتراضي القابلة للارتداء في الرأس إلى أدوات الواقع المعزز المستخدمة في العمليات الجراحية، سيستعرض المشاركون في جيتكس، تقنيات توضح كيف أن تغيير طريقة نظرنا لواقع سيسهم في تغير طريقة حياتنا وأعمالنا.