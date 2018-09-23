«إنديغو» تطلق الخدمة بين «أمريتسار» ودبي في أكتوبر

المصدر: ■ دبي - سيد صالح

تعتزم شركة «إنديغو» الهندية للطيران البدء في تشغيل خدمتها من مدينة «أمريتسار» بولاية «البنجاب» شمال غرب الهند في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بحسب تصريحات نقلتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مسؤولين بالشركة من العاصمة الهندية نيودلهي.

يُذكَر أن شركة «إنديغو» تُسيّر حالياً 13 رحلة يومية بين الهند ودبي. وتُعَدُ «إنديغو» أكبر شركة طيران في الهند من حيث حصتها من سوق الطيران الهندية، حيث تبلغ هذه الحصة حوالي 30%.

وعلاوة على ذلك، تُعَدُ «إنديغو» أيضاً أكبر ناقلة جوية متخصصة في الرحلات ذات الكلفة المنخفضة في الهند، فضلاً عن كونها أكبر ناقلة في هذه الفئة على مستوى العالم من حيث النمو.