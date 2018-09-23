التسويق الرقمي والمدن الذكية والتمويل محاور رئيسية

المصدر: Ⅶدبي- البيان

تحفل قائمة المتحدثين في مؤتمر «جيتكس فيوتشر ستارز 2018» بكوكبة من أبرز المتحدثين، والذين سيتناولون 3 قضايا، وهي: التسويق الرقمي، والمدن الذكية والتمويل.

وبالنسبة لمسألة التسويق الرقمي، فسيتحدث فيها كل من جو فيديرر من شركة ريديت وهو متخصص في استراتيجيات العلامات التجارية، وزابي أوريب-اتكسباريا المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي التنبؤي في شركة شيربا، حيث يمثل هؤلاء الخبراء أبرز شخصيات العصر الرقمي بفضل ابتكاراتهم المعروفة على مستوى العالم، حيث من المقرر أن يقوموا بإلقاء 10 محاضرات تدور حول التميز في عصر يحتاج المستهلكون إلى تجربة تسويق رقمي متكاملة، من خلال التسويق عبر عدة منصات، مثل الأجهزة المحمولة والإنترنت والأجهزة القابلة للارتداء والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة.

وفي إطار دعم ورعاية روح ريادة الأعمال بين الشركات الناشئة، من المقرر أن يتضمن مؤتمر «جيتكس فيوتشر ستارز» إجراء مسابقة GITEX Supernova Challenge والتي تصل قيمة جوائزها إلى 180 ألف دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن فئات مسابقات «كوؤس الابتكار» السنوية التي تجري منافساتها على هامش المؤتمر تتميز بطابعها العالمي ويتولى إدارتها مسؤولون حكوميون وشخصيات ريادية في الصناعة، من شركات «أكسنتشر» ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ومركز محمد بن راشد للفضاء ومستشفى «كلية كينج» في لندن، حيث تتطلب شروط الفوز بالجوائز النقدية وغيرها من الجوائز التحفيزية ضمن فئات هذه المسابقات أن تقدم الشركات الناشئة تقنيات وأفكاراً مبتكرة تساعد المؤسسات الحكومية والخاصة على التعامل مع التحديات التي تواجهها.

ومن بين أكثر هذه المسابقات تميزاً هو «تحدي الابتكار بمجال الفضاء» الذي سينظمه مركز محمد بن راشد للفضاء والذي سيكون بمثابة انطلاقة لمستقبل الشركة الناشئة الفائزة بالمسابقة تقديراً لتميزها في تطوير أكثر الأفكار المبتكرة تأثيراً في مجال رحلات الفضاء واستكشافه. ويحصل الفائزون على فرصة إبرام مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء، فضلاً عن فرصة للتعاون في مشروعات مستقبل الفضاء التي تتبناها حكومة دولة الإمارات، وجائزة نقدية قيمتها 30 ألف دولار، مما يزيد من مستوى التنافس خلال «جيتكس» بفضل هذه الأفكار المبتكرة وغير التقليدية.

تقنيات الموسيقى

ويستضيف مؤتمر «جيتكس فيوتشر ستارز» MICRO MUTEK.AE، وهي النسخة الثانية لأبرز مهرجان عالمي للتقنيات الإلكترونية للموسيقى في دبي. ويأتي المهرجان في إطار «برنامج الاقتصاد الإبداعي»، حيث سيحتضن المهرجان نخبة رفيعة المستوى من أكثر الفنانين إبداعاً بمجال العروض المباشرة للموسيقى والتصوير على مستوى العالم، والذين سيقدمون حفلات حية تبرز مدى التناغم الذي يتحقق جراء دمج الموسيقى والفنون والابتكارات التكنولوجية وأهمية ذلك في تحفيز مجالات الإبداع والموسيقى المعاصرة لتصل إلى آفاق أوسع.

شركات ناشئة

كذلك سيشهد «جيتكس فيوتشر ستارز» عقد لقاءات ضمن برنامج 10X Space والذي ستتبادل خلاله كوكبة من ألمع الشخصيات في مجالات الأعمال والتكنولوجيا وريادة الأعمال مجموعة من النصائح من خلال إلقاء الكلمات وتجاذب أطراف الحديث والجلسات التثقيفية. ويأتي انعقاد «برنامج الاجتماعات» المرتبط بـ «برنامج المشترين من المؤسسات» لكي يعزز أوجه التعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة.

كلمات ملهمة

يشهد «جيتكس فيوتشر ستارز» عدداً من الكلمات الملهمة والمؤثرة التي سيلقيها نخبة من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين، فضلاً عن مجموعة من الشباب الواعد. وستسلط X-Labs الضوء على الابتكارات الملهمة، فيما سيتم تناول أحدث التوجهات التقنية على امتداد عددٍ من الصناعات الرئيسية خلال جلسات «أحاديث في التكنولوجيا».