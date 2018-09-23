أرض الصومال:علاقات قوية مع الإمارات في كافة المناحي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أكد وزير التجارة والصناعة والسياحة في أرض الصومال محمود حسن سعيد، قوة العلاقات بين الإمارات وأرض الصومال، ليس على المستوى الاقتصادي فقط، وإنما في كافة المناحي، مشيراً في هذا السياق إلى استثمارات موانئ دبي العالمية في تطوير ميناء بربرة الذي يتمتع بموقع استراتيجي بين قارتين. وقال إن موانئ دبي العالمية شركة رائدة عالمياً في مجال إدارة الموانئ، وسيكون لها الفضل في تنمية وتطوير الميناء.

وأوضح، أن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين يتجاوز 600 مليون دولار، متوقعاً زيادة التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال لقاء بالجالية الصومالية أقامته قنصلية أرض الصومال بحضور الوزير وعدد كبير من أبناء الجالية في الإمارات، حيث جدد الوزير الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة للدولة ولشعب الإمارات.

من جانبه، أشاد السفير حسن ياسين، سفير أرض الصومال في الإمارات بتميز وعمق العلاقات بين البلدين، وتقدم بشكر بلاده إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

وأضاف، إن الإمارات كانت خلال العقود الثلاثة الأخيرة الملاذ الآمن لأبناء أرض الصومال والمنفذ التجاري والاقتصادي الوحيد لنا في كافة المجالات، مؤكداً استمرارية ورسوخ العلاقات بين الجانبين.

وأوضح، أن حجم الاستثمارات بين البلدين كبير ومتنوع، مشيراً إلى أنها تغطي البنية التحتية والصحية والتعليم، ولافتاً إلى وجود عدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية. كما أشار إلى دعم الإمارات اللامحدود والمتواصل منذ أيام الجفاف والحرب التي امتدت لوقت طويل.

وأشار إلى افتتاح مكتب التمثيل التجاري الذي يعتبر نواة لتنظيم وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وكان المكتب تم افتتاحه في مارس الماضي.