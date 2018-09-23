«أراضي دبي» تخدم 39 ألف مستثمر في 8 أشهر

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مراكز الخدمة التابعة لها والمنتشرة في جميع أنحاء دبي، تمكنت من تقديم خدماتها إلى ما يزيد على 39 ألف مستثمر، بعد أن ساعدتهم على إتمام استثمارات زادت قيمتها على 131 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى 31 أغسطس 2018.

وفي أحدث تقرير صادر عن أراضي دبي، تبيّن أن عدد الإجراءات التي تم تقديمها في مراكز الخدمة خلال الفترة المذكورة قد وصل إلى 42 ألف إجراء.

وتتوزع الإجراءات المسجلة في تلك المراكز بين 24 ألف إجراء لنقل الملكية، و18 ألف إجراء متعلقة بتقديم خدمات متميزة للمستثمرين.

إقبال

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «إن الإقبال منقطع النظير على مراكز الخدمة، واستقطابها لما يزيد على 39 ألف مستثمر أنجزوا في المجمل تعاملات بقيمة فاقت 131 مليار درهم، يؤكد نجاح هذا المشروع الذي يهدف في المقام الأول إلى توفير خدمات الدائرة في شتى أنحاء إمارة دبي، تحقيقاً للرؤية الاستراتيجية لخطة دبي 2021 لجعل الإمارة أفضل وجهة عالمية للاستثمار والعمل والزيارة».

ونوّه بن مجرن بالدور الكبير الذي تلعبه المراكز، ومن أهمها مساعدة مستثمري القطاع العقاري في دبي على الوصول إلى خدماتنا بسهولة تامة، من دون الحاجة إلى توجههم إلى المقر الرئيسي، الأمر الذي ساعد على توفير الوقت والجهد على المتعاملين.

وأضاف قائلاً: «علاوة على ذلك، فإننا نسعى جاهدين إلى تقديم كافة خدماتنا من خلال هذه المراكز، إضافة إلى تطويرها وتحويلها إلى النسق الرقمي بما يتوافق مع رؤية «دبي الذكية» ليس هذا فحسب، بل نعمل على زيادة عدد الخدمات التي يحصل عليها المتعاملون من منصاتنا الرقمية التي تشمل الموقع الشبكي والتطبيقات الإلكترونية الأخرى، بما يدعم رؤية الحكومة للتحوّل الذكي في كافة الخدمات الحكومية».

مكاتب

وأضاف بن مجرن: «كان الهدف من استحداث هذا النظام توفير عدد من المكاتب المعتمدة للقيام بتسجيل الإجراءات العقارية الرئيسية في مواقع وفروع تعمل خارج ساعات وأيام عمل الدائرة.

وتم تحقيق النجاح المنشود بعد أن تم توفير خدمات التسجيل العقاري على نطاق أوسع في الإمارة، والإسهام في زيادة سرعة وفاعلية إتمام الإجراءات للمستثمرين، من دون الحاجة إلى حجز المواعيد والانتظار في مقر الدائرة».

وافتتحت أراضي دبي حتى الآن 23 مركزاً تقدم كافة الخدمات للجمهور، بما في ذلك أمين التسجيل العقاري وأمين الخدمات العقارية، حيث بلغ عدد مكاتب أمناء التسجيل العقاري 16 مكتباً، أما مكاتب أمين الخدمات العقارية فهو 7 مكاتب.

وتحظى هذه المراكز بالإقبال من المتعاملين، لاسيّما أنهم يجدون فيها مختلف الحلول لاحتياجاتهم بسهولة ويسر، وتقدم الخدمات لهم على مدار الأسبوع من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، كما يمتد الدوام في بعض المكاتب خلال يوم السبت، وخارج أوقات الدوام الرسمي.

ومن الفوائد التي أمكن تحقيقها من هذا النظام عموماً رفع مستوى الخدمة المقدمة لمتعاملي الدائرة، وتوفير الإجراءات العقارية خارج أوقات وأيام العمل الرسمية في أماكن متعددة من الإمارة. وبهذه الطريقة، أمكن اختصار الوقت والجهد مع زيادة سرعة إنجاز المعاملات.