رابطة دول جنوب شرق آسيا والشارقة تعززان الاستثمارات المتبادلة

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

نظم «مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع تحالف مجالس الأعمال لـ«رابطة دول جنوب شرق آسيا» (آسيان)، مؤخراً «ملتقى أعمال بين الشارقة ورابطة دول جنوب شرق آسيا» الأول، بحضور نخبة من المستثمرين، والدبلوماسيين، وعدد من المؤسسات التجارية والشركات الخاصة التي تمثل الدول الأعضاء في الرابطة.

وجاء انعقاد الملتقى بعد أسبوع من صدور «تقرير معهد ماكنزي العالمي للدراسات والاستشارات الاقتصادية»، الذي كشف أن قائمة أبرز الدول الـ18 التي يشهد اقتصادها الناشئ تطوراً وازدهاراً كبيراً، تضم 8 دول أعضاء في رابطة «آسيان».

وضمت قائمة الحضور صامويل تان تشي تسي سفير جمهورية سنغافورة لدى الإمارات، ومحمد هسرين بن تينغكو حسين، سفير ماليزيا لدى الدولة ورئيس «رابطة دول جنوب شرق آسيا» (آسيان)، وباول كورتيس، القنصل الفلبيني في القنصلية الفلبينية بدبي والمناطق الشمالية، ولو بيت شين قنصل عام سنغافورة في دبي والمناطق الشمالية، ورضوان حسن القنصل العام لإندونيسيا في دبي، ومروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة».

وأشادت الإمارة بالاهتمام المتنامي لـ«رابطة جنوب شرق آسيا» (آسيان) باقتصاد الشارقة الذي نجح بجذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 1.63 مليار دولار العام الماضي 2017، رغم تصدُّر قطاع الطاقة والنفط لقائمة التبادل العلاقات الاقتصادية بين «آسيان» ودولة الإمارات، إذ تبلغ نسبة ورادات تايلاند النفطية من الدولة 33% على سبيل المثال.