دوبيزل: خيارات متنوعة للباحثين عن عقارات سكنية صديقة للبيئة بدبي

المصدر: دبي- البيان

كشفت دوبيزل العقارية عن متوسط أسعار أفضل المجمّعات السكنية الصديقة للبيئة في دبي.

وأشارت دوبيزل إلى أن منطقة دبي الجنوب خيارات السكن بإيجارات معقولة للباحثين عن عقارات مستدامة.

كما تقدم واحة دبي للسيليكون الفلل الأمثل للإيجار مقابل أسعار مدروسة للغاية.

وتم تزويد هذا المُجمّع السكني بأحدث التقنيات المتطورة، بهدف تنفيذ عدد من المبادرات المستدامة، بما فيها تحويل المصابيح التقليدية إلى مصابيح ليد (LED)، وتركيب أجهزة استشعار الحركة لتشغيل أضواء الشوارع والمباني، علاوة على تركيب منظمات درجة الحرارة الأوتوماتيكية.

وهناك مدينة دبي المستدامة، وهي أول مشروع سكني يُنتج الطاقة النظيفة ضمن الإمارة، والتي تُوفر فللاً للإيجار، مع خيارات متنوعة. ويحتضن هذا المشروع مرافق لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، مع منظومة صرف صحي منفصلة للمياه الرمادية والمياه السوداء.