«غرفة عجمان» تبحث التعاون مع «الاتحاد لائتمان الصادرات»

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان سبل التعاون المشترك مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات؛ بهدف تشجيع الصادرات الوطنية، وإيجاد مظلة تأمينية تصب في مصلحة أعضاء الغرفة ومنتسبيها، بما يفتح أسواقاً خارجية للشركات تزيد من تنافسية وفرص مؤسسات القطاع الخاص.

واستقبل عبدالله المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع خدمات تسجيل العضوية والمعاملات وهندي المطروشي رئيس قسم إدارة الخدمات القانونية بمقر الغرفة وفد الشركة الذي ضم ماسيمو فالتشوني الرئيس التنفيذي ومحمد فراس رئيس الشراكات الاستراتيجية وعبير المطوع رئيس التسويق والاتصال.

وأكد المرزوقي، حرص غرفة عجمان على تعزيز تعاونها المباشر مع كافة الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، بما يصب في مصلحة كافة الأطراف ويزيد من فرص تنظيم فعاليات مشتركة تخدم مجتمع الأعمال بشكل فعّال. ناقش اللقاء سبل تنظيم فعاليات مشتركة بين الطرفين لإبراز الأهداف والمنتجات التأمينية لمجتمع الأعمال بشكل عام، وأثر ذلك في نمو التبادل التجاري.

وثمّن جهود وأهداف شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، التي ستنعكس على أداء ونمو حجم الصادرات من خلال تمكين المصدرين للوصول إلى أسواق جديدة مع توفير مظلة حماية من مخاطر عدم تسديد مستحقاتهم، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وتعزيز الإيرادات غير النفطية. وأوضح، أن جهود الشركة ستعزز من منافسة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودخولها إلى الأسواق الناشئة، والتي تزخر بفرص نوعية تزيد من نمو التبادل التجاري، هذا إلى جانب استقطاب الاستثمارات المباشرة؛ الأمر الذي يواكب أهداف ورؤية غرفة عجمان.

من جانبه، أكد ماسيمو فالتشوني الرئيس التنفيذي بشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أهمية اللقاء ودوره في تعزيز التعاون بين الطرفين وتنظيم فعاليات مشتركة، موضحاً أن رسالة الشركة تكمن في توفير الدعم اللازم لتسهيل تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية من خلال توفير مجموعة من المنتجات التأمينية المختصة في ائتمان التصدير والتمويل والاستثمارات.