100 فعالية بالمركز التجاري بالموسم الجديد

المصدر: Ⅶدبي- وام

شهدت بداية الشهر الجاري انطلاق موسم الفعاليات الجديد لمركز دبي التجاري العالمي الحافل بالمعارض التجارية العالمية والمؤتمرات الدولية والعروض الاستهلاكية، وذلك باستضافة 3 معارض انطلقت في يوم واحد هي معرض الشرق الأوسط للأحجار والرخام، ومعرض المتاجر الذكية، ومعرض العلامات التجارية الكبرى، والتي حققت جميعها نجاحاً لافتاً، ما يشير إلى أهمية قطاع الفعاليات وقدرة المعارض التجارية على اجتذاب الشركات العالمية والإقليمية والمحلية والتجّار والمتخصصين وصنّاع القرار في مختلف الصناعات.

ويصل عدد الفعاليات التي ينظّمها ويستضيفها المركز في الموسم الجديد إلى أكثر من 100 فعالية تجارية كبرى، ويبلغ عدد الفعاليات في الثلث الأخير وحتى نهاية العام الحالي 55 فعالية متنوعة من المتوقع أن تجتذب نحو مليون زائر من نخبة رجال الأعمال والصناعة والخبراء وكبار المسؤولين في جميع المجالات.

قطاعات مختلفة

وتخدم أجندة فعاليات هذا العام مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية وتقنية المعلومات والاتصالات والأغذية والمشروبات وماكينات تصنيعها والضيافة والسياحة والفنادق والترفيه والتشييد والبناء والقوارب والسيارات والمجوهرات وغيرها ما يعكس الدور الحيوي المهم، الذي يضطلع به مركز دبي التجاري العالمي في تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية وهو ما يتوافق مع استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ودبي.

وتشمل الفعاليات التجارية الكبرى المقامة خلال هذا الموسم معرض إندكس الدولي للديكور ومعرض الصوتيات والمرئيات ومعرض الإضاءة ومعرض سيتي سكيب وأسبوع جيتكس للتقنية وجيتكس شوبر وجيتكس لنجوم المستقبل ومعرض ويتكس والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومعرض الشرق الأوسط للكهرباء ومهرجان المأكولات المتخصصة ومعرض سيفيكس وياميكس وجلف هوست، إضافة إلى معرض الخمسة الكبار ومعرض جلفود للتصنيع وأسبوع دبي الدولي للمجوهرات ومعرض ومؤتمر الصحة العربي ومعرض دبي العالمي للقوارب وسوق السفر العربي ومعرض دبي الدولي للخيل وبطولة دبي الدولية للجواد العربي ومعرض الإمارات للوظائف، وغيرها من المعارض التجارية والمؤتمرات العالمية الكبرى خاصة في قطاع الطب والصيدلة والتعليم والتدريب والأمن والعقارات والتدقيق الداخلي وغيرها من المؤتمرات الدولية.

قائمة من النجاحات

وتوقّع ماهر جلفار النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي أن يشهد هذا الموسم نجاحاً آخر يضاف إلى قائمة النجاحات التي يحققها المركز سنوياً، مشيراً إلى أن الموسم الماضي شهد نمواً في عدد الفعاليات وحجمها وزوارها من خارج الدولة.

وقال: إن أجندة فعاليات المركز المتكاملة الحافلة بالمعارض العالمية والمؤتمرات الدولية والفعاليات المتنوعة لها مردود اقتصادي كبير وفعال، وتُسهم في زيادة حركة التجارة وسياحة الأعمال، مؤكداً أن المعارض والمؤتمرات هي قاطرة التنمية وتلعب دوراً رئيسياً في استراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة، وفي تعزيز فرص التواصل التجاري بين المختصين والتجار من جميع أنحاء العالم.

وأشار جلفار إلى أن معارض وفعاليات الموسم الجديد ستجمع عشرات آلاف العلامات التجارية الرائدة عالمياً وإقليمياً ومحلياً في جميع القطاعات، مشيراً إلى أن أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي تعكس استراتيجية حكومة دبي طويلة الأمد لتعزيز مكانة دبي منصة عالمية للشركات المدفوعة بالابتكار والمعرفة.

رفع المشاركة العالمية

وأكد أن إحدى أولويات المركز تتمثّل في رفع مستوى المشاركة العالمية في الفعاليات، من أجل تحقيق عوائد طويلة الأمد في صناعة المؤتمرات والمعارض ورفع مساهمة المركز في إجمالي الناتج المحلي لدبي.

وبعد نجاح المعارض التي استهل بها الموسم الجديد، يستعد مركز دبي التجاري العالمي حالياً لاستضافة معرض الشرق الأوسط للصوتيات والمرئيات ومعرض الشرق الأوسط للإضاءة ومعرض إدارة المرافق ومعرض الأبواب والنوافذ والواجهات في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الحالي.

ويُعد معرض الصوتيات والمرئيات المعرض التجاري الدولي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المخصص لتقنيات وخدمات صناعة الصوتيات والمرئيات والترفيه والإعلام، ويتيح للزوار فرصة مشاهدة مجموعة واسعة من أحدث المنتجات والاطلاع على الخبرات التي لا تُضاهى في هذا المجال.

ويُمثل معرض إدارة المرافق أكبر معرض متخصص من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ويعد منصة استراتيجية مصممة لسد احتياجات إدارة المرافق بالكامل في المنطقة، ويشارك به عارضون دوليون لعرض أحدث المنتجات والحلول في مجال إدارة المرافق، أما معرض الأبواب والنوافذ والواجهات فهو فعالية فريدة من نوعها تم تصميمها حصرياً لخدمة الصناعات العقارية والتشييد والبناء والتصميم الداخلي تشارك به مجموعة كبيرة من مختلف التخصصات من العارضين الدوليين والمستشارين والمصنعين والموزعين العالميين للنوافذ والأبواب والواجهات، ما يمنح الشركات الإقليمية منصة فريدة للتجارة وتبادل الأفكار والتواصل.

جيتكس

وينظّم مركز دبي التجاري العالمي الدورة الـ 38 لمعرض أسبوع جيتكس للتقنية في الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر المقبل ويُمثّل هذا المعرض واحداً من أكبر وأهم فعاليات تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى العالم وتشارك فيه أكثر من 4 آلاف شركة عارضة من نحو 100 دولة.

وكانت دورة العام الماضي قد شهدت حضور أكثر من 147 ألف زائر بما في ذلك قادة تقنية المعلومات ورواد الأعمال والمختصين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم.

ويسهم أسبوع جيتكس للتقنية في تحديد ملامح مستقبل التقنية ويحظى بشهرة كبيرة بين رواد التقنية ورؤساء الشركات وعشّاق تقنية المعلومات.

وستسلّط الدورة الجديدة الضوء على 4 قطاعات هي المدن الذكية والواقع المعزّز والافتراضي وإنترنت الأشياء والتصنيع الذكي، إلى جانب المدن الذكية الأكثر تقدماً على مستوى العالم، التي تستخدم تقنيات الجيل القادم في البنية التحتية.

ويُقام معرض جيتكس لنجوم المستقبل في نفس الموقع ويُعد أكبر موقع لشركات التقنية والابتكارات الناشئة لرواد الأعمال العالميين والمشترين من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويمثّل جيتكس لنجوم المستقبل أكبر تجمّع عالمي للشركات الناشئة ويقام في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر وهو المنصة الرائدة التي يستخدمها أصحاب الشركات والمبتكرين لعرض أفكارهم الرائدة أمام أبرز المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في العالم الباحثين عن الفرص الكبيرة المستقبلية.

ويُعدّ المعرض الحدث الأكثر تأثيراً في المنطقة في مجال توفير التمويل وتطوير الأعمال للشركات الناشئة ويضمّ ثلاثة مسارات لمؤتمرات حول تمويل رأس المال وشركات التقنية الناشئة والمبدعين كما يُقدّم المتحدثين الإقليميين والدوليين البارزين.

وقد شهد المؤتمر المصاحب للمعرض عام 2017 تقديم أكثر من 150 متحدثاً رئيسياً وأكثر من 250 من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال ومسرعات من جميع أنحاء العالم، ومن المتوقّع أن يعرض أكثر من 800 من رواد الأعمال شركاتهم الناشئة في دورة المعرض عام 2018.

سيتي سكيب

كما يستضيف المركز في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر معرض ومؤتمر سيتي سكيب الذي يحظى بشهرة عالمية واسعة كونه أكبر فعالية وأكثرها نفوذاً في الاستثمار والتطوير العقاري في الأسواق الناشئة وتشارك به سنوياً مجموعة واسعة ومتنوعة من المشروعات الاستثنائية والشقق السكنية والمنازل والأبنية والفنادق والمباني التجارية والمساحات الراقية للتجزئة داخل المدن وغيرها من المشاريع الفريدة.

الخمسة الكبار

ويستضيف مركز دبي التجاري الدورة الـ 39 من معرض الخمسة الكبار أكبر معرض للتشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر 2018 ويُعد الحدث بمثابة البوابة لسوق التشييد والبناء في المنطقة وملتقى عالمي للعاملين في قطاع التشييد والبناء وتشارك به أكثر من ألفين و600 شركة عارضة من 137 دولة مشاركة وتجذب أكثر من 65 ألف زائر ويقام بالتزامن مع المعرض ثلاث فعاليات متزامنة في نفس القطاع هي معرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية، ومعرض الخمسة الكبار للطاقة الشمسية ومعرض «هافاك آر».

ويُعدّ معرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية فعالية جديدة مخصصة لتصميم المناظر الطبيعية والبنية التحتية وقطاعات التنمية الحضرية.. وسوف يركز المعرض في دورته الجديدة على تصميم وبناء وصيانة المساحات الحضرية والمساحات الخضراء والملاعب الرياضية وملاعب الأطفال بينما يركّز معرض الخمسة الكبار للطاقة الشمسية على تقديم حلول الطاقة الشمسية لصناعة التشييد والبناء عارضاً التقنيات والخدمات المبتكرة التي تجعل من الطاقة المتجددة جزءاً من خطط المنطقة في مجال البناء والطاقة.

أما معرض «هافاك آر» فيخاطب قطاع التدفئة والتهوية والتكييف المتخصص الذي يكثر الطلب عليه ويجمع بين الابتكارات الفنية الدولية والمحلية، ما يجعل عملية البحث المفصّل عن المنتجات أفضل وأسهل.

ويتيح المعرض أمام الزوار الفرصة لاكتشاف حلول التحديات الصناعية ،التي تقابلهم وأحدث الابتكارات والالتقاء بالموردين والتواصل مع شبكة الموزعين المحليين وإيجاد مصادر جديدة للمنتجات.

جيتكس شوبر

ينظّم مركز دبي التجاري الدورة الـ 28 لمعرض جيتكس شوبر في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر ويجمع الحدث أكبر تجار التجزئة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والعلامات التجارية العالمية في المنطقة، ويمثل المعرض أكبر موقع للمستهلكين في قطاع الإلكترونيات في المنطقة.