3.3 ملايين نزيل بمنشآت أبوظبي الفندقية في 8 أشهر

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في أبوظبي بنسبة 10.5% خلال شهر أغسطس 2018 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أن هذا الأداء الإيجابي اعتمد على النمو الكبير في عدد النزلاء من غالبية الأسواق الرئيسية.

واستقبل 162 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية في أبوظبي 477.6 ألف نزيل خلال أغسطس بزيادة 45 ألف نزيل عن الشهر ذاته من العام الماضي. وارتفع بذلك عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 5.8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي عدد النزلاء إلى أكثر من 3.31 ملايين نزيل فندقي.

وتؤكد نتائج شهر أغسطس، الزخم السياحي المصاحب التي قدمها «موسم صيف أبوظبي»، كما تشير إلى أن الإمارة تمضي قدماً نحو تجاوز عدد النزلاء القياسي المُسجل في العام الماضي، والذي بلغ حوالي 5 ملايين نزيل.

أسواق خارجية

وسجلت الوجهة السياحية نمواً في غالبية أسواقها الخارجية الرئيسية خلال أغسطس، عدا ألمانيا فقط التي تراجع عدد النزلاء من مواطنيها مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017. وحافظت الصين على صدارتها لقائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية للإمارة من ناحية عدد النزلاء الصينيين بمنشآتها الفندقية الذي ارتفع بنسبة 9% تقريباً خلال شهر أغسطس، وبما يزيد عن 13% في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.

وجاءت الهند في المركز الثاني مع نمو عدد النزلاء الهنود بنسبة 22% خلال أغسطس، بينما ازداد عدد النزلاء السعوديين للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت نسبة النمو 24% في شهر أغسطس و6.1% في الفترة من يناير -أغسطس. واستمر السوق الأميركي في أدائه القوي مع زيادة عدد النزلاء بنسبة 35% خلال أغسطس، و26% في الأشهر الثمانية الأولى. وسجل عدد النزلاء من المملكة المتحدة نمواً بنسبة 3.6%، وبنسبة 8% منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أغسطس.

وقال سيف غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي: تعزز هذه النتائج ثقتنا بتسجيل نتائج سنوية قياسية مجدداً. وساهم «موسم صيف أبوظبي» في تنشيط الحركة السياحية وزيادة عدد نزلاء منشآتنا الفندقية خلال الأشهر الثمانية الأولى. ونحصد حالياً ثمار جهودنا المستمرة ومبادراتنا الترويجية في جميع أسواقنا الرئيسية والرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية مفضلة على مدار العام.

وشملت توجهات النمو المناطق الثلاث في الإمارة التي ارتفع عدد نزلاء منشآتها الفندقية خلال أغسطس بنسبة 11.2% في أبوظبي و2.8% في منطقة العين و22.5% في منطقة الظفرة، في حين بلغت نسبة نمو الإشغال الفندقي 5.6% و8.4% في منطقتي العين والظفرة على الترتيب.

فعاليات

تحتضن أبوظبي مجموعة متنوعة من الفعاليات الرئيسية في الربع الأخير من العام، التي تثري تجربة الزوار وتعزز جاذبية الوجهة السياحية. ويتوقع أن تستقطب فعاليات مثل سباق الجائزة الكبرى وفن أبوظبي ومهرجان أبوظبي للمأكولات إقبال الزوار، وتساهم في زيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة.