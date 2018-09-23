«بيركشاير هاثاواي سبيشيالتي إنشورانس» تتوسع في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «بيركشاير هاثاواي سبيشيالتي إنشورانس» توسيع فريقها القيادي في دبي مع تعيين تنفيذيّين لتولي مناصب رئيسيّة في خطّ المنتجات والخدمات.

وقال مارك بروي، رئيس «بي إتش إس آي» في آسيا والشرق الأوسط، في هذا السياق: «يُعدّ بناء أساس قويّ من القدرات الخدمية، والمعرفة والخبرة المحليّتَين، أمراً مهماً بالنسبة لخطط الشركة الطويلة الأمد في الشرق الأوسط.

ومنذ إطلاق عمليّات الشركة في مركز دبي المالي العالمي في فبراير، قمنا بتأسيس فريق قويّ وديناميكي لجلب ما تتمتع به الشركة في مركز دبي المالي العالمي من قوة مالية إلى الشرق الأوسط».

وقال أليساندرو ثيرازي، كبير المسؤولين التنفيذيين في «بي إتش إس آي» الشرق الأوسط: سيقود أعضاء فريقنا الجدد في دبي جهودنا لتقديم التأمين المتعدد الخطوط، والامتياز في الخدمة إلى العملاء في كافة أنحاء الشرق الأوسط.