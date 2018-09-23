إقبال على شراء فلل أحد مشاريع «فالكن ستي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شهدت فعاليات إطلاق مبيعات فلل مشروع «المجمع الشرقي» التي أطلقتها «فالكن ستي أوف وندورز» إقبالاً واسعاً واهتماماً كبيراً من المستثمرين والمشترين المحتملين من مختلف الجنسيات على الفلل الفاخرة من 5 و6 غرف في المشروع الجديد.

وعلى هامش الفعالية، أعلنت «فالكن ستي أوف وندورز» عن مزايا وعروض حصرية على المشروع مثل رسوم تسجيل في دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورسوم خدمات لمدة 5 سنوات وخطط سداد مرنة وبأسعار تنافسية لا مثيل لها. ومن المقرر تسليم الفلل الجديدة بحلول سبتمبر 2021، وفي حال التأخير سيتم دفع مبلغ قيمته 150 ألف درهم للمشتري عن كل عام تأخير (تُطبق الشروط والأحكام). وخلال الفعالية التي تستمر حتى اليوم، تم إطلاق مبيعات المرحلة الثانية من الفلل في المشروع، وذلك بعد بيع 80% من المرحلة الأولى منه.

وقال سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكن سِتي أوف وندورز»: «تم تصميم وتخطيط الفلل والمنازل الفاخرة في مشروع المجمع الشرقي، بما يناسب جميع الاحتياجات والتطلعات المستقبلية للمشترين المحتملين والمستثمرين، آخذين بعين الاعتبار المعايير والأنماط المعيشية العائلية المختلفة للحياة العصرية. وبفضل اعتماده على الجمع بين الهندسة المعمارية الخلابة والمرافق العصرية الحديثة، يقدم المجمع الجديد العديد من العروض والمزايا المتنوعة».