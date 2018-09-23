معرض الإضاءة في الشرق الأوسط ينطلق اليوم بدبي

المصدر: دبي- البيان

تنطلق اليوم فعاليات معرض الإضاءة في الشرق الأوسط، المعرض والمؤتمر الأبرز في المنطقة لتصميم الإضاءة والصناعات التقنية، ويشارك بالمعرض في دورته الثالثة عشرة أكثر من 345 عارضاً من 28 دولة.

وفي ظل تنامي أهمية رقمنة الضوء تم إدخال الإضاءة الذكية والمتصلة في الحدث السنوي الذي يستمر ثلاثة أيام، وهو منتدى متخصص يحضر فيه الشارون التجاريون ومحترفو الصناعة العروض التقديمية والعروض التوضيحية المباشرة وورش العمل التي يقدمها أبرز اللاعبين العالميين في مجال إنترنت الأشياء وتقنيات أتمتة المباني.

ويعود معرض الإضاءة في الشرق الأوسط في 2018 بأبرز الفعاليات ومنها «ثينك لايت» وهو مؤتمر لمدة ثلاثة أيام يركز على مجالات الإضاءة الرئيسية، وهناك أيضاً Light.ication، وهي مسابقة تصميم الإضاءة الجامعية الوحيدة في الشرق الأوسط، ومسابقة الإضاءة الجاهزة الثابتة في الشرق الأوسط، وهي مسابقة حية خلال المعرض يتم فيها منح الفرق المشاركة 90 دقيقة لتصميم وتركيب مخطط الإضاءة بمجموعة من المعدات المقدمة.

ومن الفعاليات الجديدة الأخرى Light & Design، وهي مساحة مخصصة لعرض أحدث منتجات الإضاءة الزخرفية، وفعالية «ذا بيرفكت لايت»، وهي مادة وثائقية مثيرة من جانب «لايت كوليكتيف» Light Collectiv يشارك بها أكثر من 20 من مصممي الإضاءة البارزين؛ بهدف استكشاف تطوّر الضوء وتطوّر LED. كما تتضمن سلسلة الفعاليات الدورة السادسة لجائزة الإضاءة في الشرق الأوسط مجدداً، حيث سيحتفل أكثر من 700 متخصص في الصناعة بمشاريع الإضاءة الإقليمية والعالمية البارزة خلال حفل عشاء في هيلتون دبي الحبتور سيتي.