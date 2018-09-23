«بنك أوف أميركا»: 3.5 % نمو ناتج الإمارات الإجمالي 2019

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

توقّع «بنك أوف أميركا ميريل لينش» أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً 3.5% خلال 2019 بالمقارنة مع 2.8% العام الجاري و1.9% العام السابق.

وأصدر جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك أخيراً توقعاته لاقتصاد الإمارات ودبي وأبوظبي، موضحاً أن الإصلاحات الهيكلية الأخيرة التي أعلنت عنها الإمارات وتضمنت خططاً لمنح المقيمين بها تأشيرات تصل إلى 10 سنوات من شأنها أن تعزز الطلب.

وقال إن نظام التأشيرات سيتيح تعيين عدد أكبر من الموظفين أصحاب المهارات.

وفيما يخص دبي توقع صليبا أن تساهم المشروعات المرتبطة بمعرض «إكسبو» في تعزيز نمو الناتج غير النفطي للإمارات حيث سيؤدي إلى ارتفاعه 2% بين 2020 و2021.

وعن أبوظبي توقع أن تساهم خطط التوسع في أنشطة تكرير وتوزيع النفط التي تنتهجها حالياً شركة (أدنوك) في زيادة نمو الناتج غير النفطي للدولة.