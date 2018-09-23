سيسكو تكشف عن خدمة للذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة سيسكو عن أولى خدماتها لتناسب عمل الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي. وتعمل خدمة سيسكو UCS الجديدة على تسريع التعلم العميق، وهو شكل من أشكال التعلّم الآلي يعتمد على الحوسبة بشكل كبير ويستخدم الشبكات العصبية ومجموعات البيانات الكبيرة لتدريب أجهزة الحاسوب على القيام بالمهام المعقدة.

ويحتوي الخادم على وحدات معالجة رسومية فائقة القوة من نفيدا. ويمكن لعلماء البيانات والمطورين إجراء التجارب على التعلم الآلي على جهاز حاسوب محمول، ولكن التعلّم العميق على نطاق كبير يحتاج إلى قدرات أكبر بكثير للحوسبة، فالأمر يتطلب بنية لتقنية المعلومات تتسم بقدرتها على التعامل مع مجموعة ضخمة من البيانات والأدوات التي تستفيد من تلك البيانات وتستخدمها في التعلّم.

وقال رولاند أكرا، النائب الأول للرئيس والمدير العام لمجموعة أعمال مركز البيانات لدى سيسكو: «خلال السنوات القليلة المقبلة، ستصبح التطبيقات التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي شائعة الاستخدام في المؤسسة وفيما يساهم ذلك في حل العديد من مشكلات العمل المعقدة، فإنه سيؤدي في الوقت ذاته إلى نشوء تحـــديات جديدة لتقنية المعلومات».