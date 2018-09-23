«إريكسون» تفوز بجائزة الشركة المبتكرة لتقنية الجيل الخامس

المصدر: دبي- البيان

فازت شركة إريكسون بجائزة الشركة المبتكرة لتقنية الجيل الخامس لعام 2018 في مؤتمر عالم الاتصالات في الشرق الأوسط 2018، الذي أقيمت فعالياته في دبي مؤخراً.

وتمنح تقنيات شبكة إريكسون المزودين القدرة على التطور من استخدام الجيل الرابع إلى نشر تقنية الجيل الخامس بالكامل بشكل طبيعي ومتدرج ما يوازن بين الاستثمارات وتدفقات الإيرادات ويعزز القدرة التنافسية مع تقليل المخاطر.

تعمل اريكسون وشركائها على تطوير تقنية الجيل الخامس منذ عدة سنوات في المختبرات، حيث تم تنفيذ تجارب ميدانية متطورة لهذه التقنيات في العامين الماضيين. كما وقعت الشركة أول صفقات تجارية لتقنية الجيل الخامس. وشكلت تطورات تقنية الجيل الخامس جزءاً من المناقشات التي دارت في مؤتمر عالم الاتصالات في الشرق الأوسط 2018، الذي يعتبر منصة إقليمية بارزة للجهات المؤثرة واللاعبين الرئيسيين.