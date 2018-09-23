الغرفة التجارية العربية البرازيلية: مرحلة جديدة من التعاون مع دول المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعربت «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»، عن ثقتها ببدء مرحلة جديدة من التعاون بين البرازيل والدول العربية في سبيل تعزيز برامج التنمية والعلاقات التجارية والاقتصادية مع البلدان الأخرى. جاء ذلك في تصريح للسفير فيرناندو أبريو، وكيل وزارة الخارجية لأفريقيا والشرق الأوسط لدى وزارة الشؤون الخارجية البرازيلية، خلال زيارته الأخيرة لمقرات الغرفة الرئيسية في مدينة ساو باولو البرازيلية.

وأكد السفير أبريو، الذي من المقرر أن يتولى منصب الممثل الرسمي للبرازيل في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حرص البرازيل على تقديم المساعدة التقنية وتمويل المشاريع التنموية وتعزيز آفاق التعاون مع الدول الأخرى في مختلف المجالات، بما في ذلك الزراعة والتعليم والرعاية الصحية والبيئة والتدريب المهني. وأشار إلى مشروع للتعاون من المقرر تنفيذه في المنطقة سيسهم في تعزيز التعاون المشترك.

من جهته، قال روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: نرحب بالخطط الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة البرازيلية من أجل التعاون مع الدول العربية، الأمر الذي يعكس مدى قوة العلاقات التجارية والروابط الاقتصادية بين الطرفين، وتماشياً مع ذلك، نعبر عن دعمنا الكامل للسفير فيرناندو أبريو، الذي يحرص كل الحرص على فتح آفاق جديدة لترسيخ التعاون المشترك مع الدول العربية. وسنواصل التزامنا الكامل بتعزيز النمو مع الدول المعنية، إضافة إلى دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بيننا.