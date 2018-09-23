«روكوس نتوركس» تطلق برنامجاً لتمكين مجتمع شركاء التقنية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت روكوس نتوركس، إطلاق برنامج تمكين مجتمع شركاء التقنية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الذي يهدف إلى تمكين الشركاء عبر سلسلة من المبادرات، التي تمنح منظومة شركاء روكوس نتوركس المزايا التنافسية والقدرات التي تؤهلهم من توفير الحلول المبتكرة والتي تواكب المتطلبات الناشئة واحتياجات العملاء المتنامية.

وتشكل جهود تمكين وتطوير أعمال الشركاء حجر الزاوية لأخلاقيات الأعمال الخاصة بمجتمع شركاء روكوس نتوركس، فمن خلال تعزيز العلاقات البناءة مع الشركاء، تتطلع روكوس نتوركس إلى توفير الدعم التقني المتواصل على المستوى المحلي. ويتألف برنامج التمكين من عدة مكونات، يمتلك كل منها موارده الخاصة كالتدريب التقني الذي يمكن الوصول إليها بسهولة عبر مؤتمرات الفيديو الشهرية على الإنترنت، وورش العمل، والفعاليات ووسائل التواصل الاجتماعي التي تتوفر جميعها بـ 15 لغة مختلفة.

وقال ماثيو بول، المحلل الرئيسي لدى مؤسسة كاناليست البحثية: تشهد قنوات التوزيع الكثير من التغيرات على صعيد التقنيات الجديدة. وتعتبر مسألة تمكين العملاء لتحقيق التميز والنجاح في هذه السوق، التي تتسم بالتنافسية العالية هو أمر هام وأساسي لإحداث فرق حقيقي وتعزيز مستويات الولاء. كما أن تعزيز إمكانات العملاء بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها لتلبية أهدافهم العملية يعد من أبرز العوامل التي تساعدهم على التميز وإظهار الالتزام الحقيقي لهذه الصناعة.

وقال ماسيمو مازيو أوسيلو، مدير هندسة النظم للمنطقة لدى روكوس نتوركس: مع إطلاق برنامج تمكين المجتمع التقني نتوقع رؤية مجتمع شركاء أكثر ترابطاً.