«اقتصادية عجمان» تُنظم ورش عمل تدريبية لمتعامليها

المصدر: عجمان - البيان

نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ورش عمل على مدار شهر في مركز إسعاد المتعاملين - فرع الحميدية، حيث قامت إدارة التسجيل التجاري بالدائرة بتدريب المتعاملين المتواجدين في المركز على الخدمات الإلكترونية ومساعدتهم في التطبيق العملي للخدمات بالتعاون مع إدارة علاقات المتعاملين وإدارة تقنية المعلومات. واستعرض أحمد خير البلوشي، مدير إدارة علاقات المتعاملين مجموعة أهداف من عقد الورش تشمل تدريب المتعاملين عن كيفية إتمام الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر النوافذ الإلكترونية التابعة للدائرة خاصة أن الفترة السابقة شهدت تطوراً في تبسيط الإجراءات.

وأضاف البلوشي أن اعتماد الدائرة لهذه الخدمات الرقمية يأتي من توجهات الدائرة الرامية إلى التحول الرقمي وإسعاد المتعاملين .