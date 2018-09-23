المصدر: دبي- البيان

انطلق في سبتمبر الجاري موسم الفعاليات الجديد لمركز دبي التجاري العالمي الحافل بالمعارض التجارية العالمية والمؤتمرات الدولية والعروض الاستهلاكية بأجندة تضم 100 فعالية استهلت باستضافة 3 معارض في يوم واحد هي معرض الشرق الأوسط للأحجار والرخام ومعرض المتاجر الذكية ومعرض العلامات التجارية الكبرى والتي حققت جميعها نجاحاً لافتاً ما يشير إلى أهمية قطاع الفعاليات وقدرة المعارض التجارية على اجتذاب الشركات العالمية والإقليمية والمحلية والتجّار والمتخصصين وصنّاع القرار في مختلف الصناعات.

ويبلغ عدد الفعاليات في الثلث الأخير وحتى نهاية العام 55 فعالية متنوعة من المتوقع أن تجتذب نحو مليون زائر من نخبة رجال الأعمال والصناعة والخبراء وكبار المسؤولين في جميع المجالات.

وتخدم أجندة فعاليات هذا العام مجموعة واسعة من القطاعات تشمل الرعاية الصحية وتقنية المعلومات والاتصالات والأغذية والمشروبات وماكينات تصنيعها والضيافة والسياحة والفنادق والترفيه والتشييد والبناء والقوارب والسيارات والمجوهرات وغيرها.